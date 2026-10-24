به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: بیش از هزار برنامه فرهنگی و ورزشی با مشارکت رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و هیئت‌های ورزشی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ورزش مازندران در کشور افزود: ورزشکاران این استان همواره در رقابت‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده‌اند و موفقیت‌های آنان نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش مازندران است.

بریمانی همچنین با اشاره به کسب رتبه برتر اداره کل ورزش و جوانان مازندران در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: این موفقیت با تلاش مجموعه ورزش و جوانان استان و همراهی فعالان و علاقه‌مندان به ورزش به دست آمد و در همین راستا، لوح تقدیر از سوی رئیس‌جمهور و وزیر ورزش و جوانان به نمایندگی از جامعه ورزش استان دریافت شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در ادامه به عملکرد ورزشکاران استان در بازی‌های آسیایی ناگویا اشاره کرد و گفت: ورزشکاران مازندرانی در این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۷ مدال رنگارنگ شدند و انتظار می‌رود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نیز شاهد درخشش نمایندگان استان باشیم.

وی همچنین از موفقیت کشتی‌گیران آزاد و فرنگی ایران، به‌ویژه ورزشکاران مازندرانی در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، قدردانی کرد و افزود: قهرمانی کشتی‌گیران کشورمان در مسابقات جهانی و افتخارآفرینی آنان در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا، موجب شادی و خرسندی مردم ایران شد.

بریمانی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در کنار ورزش قهرمانی، بر مشارکت هرچه بیشتر خانواده‌ها و جوانان در برنامه‌های ورزشی استان تأکید کرد.