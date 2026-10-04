جشنواره نمایشنامه‌ نویسی باید به یک جریان مستمر فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مونا شفیع‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری این جشنواره با اشاره به حمایت‌های شهرداری رشت از فعالیت‌های نمایشی اظهار کرد: هزینه‌ای که برای تبلیغات و نصب بنرهای تئاتر شهر رشت پرداخت شده، رقم قابل توجهی است و با این هزینه می‌توانست چندین جشنواره برگزار کرد، اما هدف از این اقدام، حمایت از گروه‌های تئاتری و کاهش هزینه‌های آنان بوده است.

وی افزود: حمایت از گروه‌های تئاتری شاید به صورت مستقیم جزو مسئولیت‌های سازمان نباشد، اما شهرداری تلاش می‌کند با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر، در کنار هنرمندان باشد و از فعالیت‌های آنها حمایت کند.

شفیع‌نژاد با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌روی شهرداری رشت گفت: امسال گیلان میزبان هنرمندان کرمانی خواهد بود و برنامه‌ریزی شده است در روزهای ۲۹ و ۳۰ ماه جاری میزبان گروه‌هایی از کرمان باشیم؛ هنرمندانی که سال گذشته میزبان هنرمندان گیلانی بودند و امسال به عنوان مهمان به گیلان می‌آیند.

وی همچنین از برگزاری جشنواره‌های دیگری از جمله جشنواره تئاتر بانوان و جشنواره فیلم کوتاه رشت خبر داد و بیان کرد: در صورت فراهم شدن شرایط، جشنواره فیلم کوتاه رشت نیز ماه آینده برگزار خواهد شد.

هنر، یک مسئولیت اجتماعی است

عضو شورای سیاست‌گذاری هفتمین جشنواره نمایشنامه‌نویسی با تأکید بر نقش اجتماعی هنر گفت: هنر تنها یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه زبان مؤثری است که می‌تواند جامعه را با مسائل مختلف درگیر کند و از این منظر حمایت از هنرمندان اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: شهرداری در کنار وظایف مختلف مدیریت شهری، در حوزه فرهنگ و هنر نیز مسئولیت خود را دنبال می‌کند و تلاش ما این است که در جایگاه شهرداری، در حد توان در کنار هنرمندان باشیم.

شفیع‌نژاد با اشاره به مراجعه مستمر فعالان تئاتر به مجموعه شهرداری برای دریافت حمایت‌های تبلیغاتی اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان و گروه‌های تئاتری برای معرفی آثار خود به سازمان مراجعه می‌کنند و تلاش می‌کنیم در چارچوب امکانات مجموعه، حمایت‌های لازم به‌ویژه در حوزه تبلیغات را انجام دهیم.

ضرورت استمرار جشنواره در طول سال

وی با اشاره به ظرفیت هفتمین جشنواره نمایشنامه‌ نویسی گفت: این جشنواره می‌تواند فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان جوان و حتی کسانی باشد که نخستین تجربه خود را در عرصه تئاتر پشت سر می‌گذارند.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره افزود: افرادی که از هنرستان‌ها وارد عرصه هنر شده‌اند و علاقه‌مند به فعالیت در حوزه نمایش هستند، می‌توانند در چنین جشنواره‌ای توانایی‌های خود را ارائه کنند و با اصول حرفه‌ای این حوزه آشنا شوند.

وی تأکید کرد: بهتر است جشنواره تنها به یک رویداد مقطعی محدود نشود و در طول سال نیز با برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی و تخصصی ادامه پیدا کند.

شفیع‌نژاد ادامه داد: اگر قرار است جشنواره در سال آینده با قدرت بیشتری برگزار شود، باید از همین حالا و همزمان با پایان داوری این دوره، برنامه‌ریزی برای دوره بعد آغاز شود و یک تیم اجرایی قوی در طول سال در کنار جشنواره فعالیت کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد هفتمین جشنواره نمایشنامه‌نویسی با قدرت به مسیر خود ادامه دهد و در سال‌های آینده نیز با حمایت مجموعه‌های فرهنگی و هنری، شاهد استمرار و توسعه این رویداد باشیم.