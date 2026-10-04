به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل و رؤسای ادارات اوقاف و امور خیریه مازندران در نوشهر اظهار کرد: موقوفات ظرفیت گسترده‌ای برای کمک به جامعه و پشتیبانی از بخش‌های مختلف دارند و باید از این ظرفیت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، مذهبی و اجتماعی استفاده شود.

وی افزود: دستاوردها و خدمات وقف باید بیش از گذشته برای مردم تبیین شود، چرا که هرچه مردم آثار و برکات موقوفات را بیشتر در زندگی و جامعه مشاهده کنند، انگیزه و رغبت آنان برای انجام وقف افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نگاه آینده‌نگر واقفان گفت: واقفان خیراندیش با نگاه به آینده اقدام به وقف کرده‌اند و برکات این اقدام در طول زمان در جامعه باقی می‌ماند و به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

حجت‌الاسلام خاموشی درباره میزان اجرای نیات موقوفات تصریح کرد: سال گذشته ۶ همت از عواید موقوفات در استان‌ها، شهرها و روستاهای کشور در مسیر اجرای نیات واقفان هزینه شد و امسال تلاش می‌کنیم این رقم را به ۸.۵ همت برسانیم.

وی بر ضرورت اجرای دقیق نیات واقفان تأکید کرد و افزود: در اجرای نیات موقوفات باید با دقت عمل کنیم و بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان را نیز به پایگاه اجرای نیات موقوفات تبدیل کنیم تا مردم آثار و برکات وقف را به صورت ملموس مشاهده کنند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به ضرورت افزایش بهره‌وری رقبات موقوفات اشاره کرد و گفت: باید به سمت بهینه‌سازی رقبات حرکت کنیم تا درآمد موقوفات افزایش یابد و لازم است با بررسی‌های علمی و کارشناسی مشخص شود اجرای چه پروژه‌هایی در اراضی وقفی می‌تواند بیشترین عواید را برای موقوفات ایجاد کند.

حجت‌الاسلام خاموشی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: باید از ظرفیت موقوفات برای کمک به دولت و حمایت از جامعه استفاده کنیم و وقف می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و مذهبی یاری‌رسان باشد.

وی همچنین از تثبیت اجاره‌بهای منازل مسکونی موقوفات در سال جاری خبر داد و گفت: شرایط اقتصادی مردم سخت است و به منظور حمایت از خانواده‌ها امسال هیچ‌گونه افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی موقوفات در کشور اعمال نخواهد شد و قیمت اجاره‌بها ثابت می‌ماند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه سلامت بیان کرد: درمان و سلامت مردم با کمک موقوفات و حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان رونق گرفته است و سازمان اوقاف از طرح‌های علمی و دانش‌بنیان با هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام خاموشی موقوفات روستایی را ظرفیتی مهم برای تولید و اشتغال دانست و گفت: وجود موقوفات در روستاها ظرفیت مناسبی برای مولدسازی و ایجاد اشتغال برای روستاییان است و با بهره‌گیری از این ظرفیت، هم تولید افزایش پیدا می‌کند و هم عواید موقوفات رشد خواهد داشت.

توسعه سرمایه‌گذاری در اراضی وقفی مازندران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده اراضی وقفی استان در بخش کشاورزی گفت: توسعه کشاورزی در اراضی وقفی به یکی از موضوعات مهم اداره‌کل اوقاف مازندران تبدیل شده و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی افزود: تنوع تولید محصولات کشاورزی در اراضی موقوفات استان بالاست و در کنار ایجاد اشتغال، افزایش تولید و درآمد موقوفات را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نیات واقفان را به شکل گسترده‌تر و مطلوب‌تری اجرا کنیم.

وی با اشاره به فعالیت اوقاف مازندران در حوزه درمان و سلامت اظهار کرد: اوقاف مازندران با استفاده از ظرفیت موقوفات به حوزه درمان مردم نیز ورود کرده و برای ترخیص بیماران نیازمند و تأمین تجهیزات درمانی بیمارستان‌ها اقدامات حمایتی انجام داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در موقوفات، افزایش بهره‌وری اراضی و رقبات و هدایت درآمدهای حاصل از آن به سمت اجرای نیات واقفان، می‌تواند زمینه ارائه خدمات بیشتر به مردم و تقویت نقش وقف در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، درمانی و فرهنگی جامعه را فراهم کند.