چهار هزار و 200 رقبه موقوفات مازندران احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی در جمع کارشناسان اوقاف و امورخیریه استان افزود: از جمله وظایف اصلی امور اوقافی احیا موقوفات و افزایش رقبات هر موقوفه در استان است.

وی افزود: هر موقوفه در نشان دهنده حیات داشتن واقف آن بوده و واقفان خیراندیش با نیات پاک و خالص خود اموال و دارایی های خود را وقف کردند و عواید حاصل از آن طبق نیات آن خدمات رسانی به جامعه شود.

سهرابی ادامه داد: موقوفات استان باید پایدار و زنده و پویا نگه داشته شوند و برای بقا آنان باید درآمد آن را افزایش داد و به روز کرد و از طرفی موقوفه را گسترش داد و پر و بال بیشتری پیدا کند و آن افزایش رقبات موقوفات است که طبق سرمایه های هر موقوفه باید برای گسترش آن موقوفه اقدام قابل توجهی صورت گیرد.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به هزینه کرد احیا این رقبات گفت: برای احیا و زنده کردن چهارهزار و دویست رقبه حدود 65 میلیارد ریال هزینه شده و این جزو سرمایه های موقوفات بوده تا مردم از آن بهره مند شوند.

سهرابی، اجرای نیات واقفان خیراندیش را از واجب ترین کار در موقوفات دانست و تصریح کرد: اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش می تواند نگاه خدمت رسانی به اجتماع و زنده نگه داشتن ارزشهای اسلامی و دینی که از وجود واقفان خیراندیش سرچشمه گرفته را پایدار کند.