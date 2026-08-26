به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به وضعیت موقوفات و بقاع متبرکه مازندران اظهار کرد: در استان حدود هزار و ۳۶۱ امامزاده ثبت شده و نزدیک به ۱۵ هزار موقوفه انتفاعی و منفعتی وجود دارد.
وی افزود: تعداد رقبههای موقوفات استان از حدود ۱۵۴ هزار مورد به نزدیک ۲۴۳ هزار رقبه افزایش یافته و مازندران از نظر تعداد موقوفات رتبه سوم کشور و از نظر شمار رقبهها رتبه نخست را در اختیار دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه رقبه کوچکترین جزء یک موقوفه محسوب میشود، گفت: برای نمونه، موقوفه آیتالله محمدباقر تاجر بیش از ۲۵ هزار رقبه دارد.
حیدری با اشاره به تنوع نیات واقفان در استان بیان کرد: بیش از ۷۰۰ نیت در موقوفات مازندران وجود دارد که از جمله آنها میتوان به ۱۶۷ رقبه درمانی، حدود ۳۸ هزار رقبه کشاورزی، ۴۱۸ رقبه آموزشی، نزدیک به ۱۶ هزار رقبه تجاری و حدود ۱۷۳ هزار رقبه مسکونی اشاره کرد.
وی درباره وضعیت رقبههای مسکونی توضیح داد: تمام واحدهای مسکونی موجود در این آمار به معنای مالکیت کامل اوقاف نیست؛ در بسیاری از موارد عرصه ملک وقف است، اما اعیان متعلق به مردم است و باید این تفکیک در تحلیل آمار مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین از وجود بیش از هزار رقبه صنعتی و ۲۲۷ رقبه خدماتی در استان خبر داد و گفت: بخشی از این رقبهها با کاربریهایی همچون تأسیسات زیربنایی، راه و جاده مورد استفاده قرار گرفتهاند.
حجتالاسلام حیدری ادامه داد: طی پنج سال اخیر با بهروزرسانی و انعقاد حدود ۱۳۶ هزار سند اجاره موقوفات، زمینه ساماندهی بیشتر این املاک و افزایش عواید آنها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر ۳۱۸ وقف جدید در مازندران به ثبت رسیده است، افزود: افزایش عواید موقوفات و اجرای نیات واقفان از نتایج اقدامات انجامشده در این حوزه بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به نمونههایی از وقفهای جدید اظهار کرد: در بابلسر، پدر یکی از شهدای استان پنج واحد مسکونی را وقف کرده است تا زوجهای جوان بتوانند پس از ازدواج به مدت دو سال به صورت رایگان در این واحدها سکونت داشته باشند.
حجتالاسلام حیدری گفت: وقفهای جدید در مازندران بیش از گذشته به سمت نیازهای اجتماعی روز حرکت کردهاند و حوزههایی مانند بهداشت و درمان، ازدواج جوانان، تأمین لوازمالتحریر و اسکان دانشجویان را دربرمیگیرند؛ رویکردی که در سطح کشور نیز کمنظیر است.
وی اضافه کرد: وقفهایی با موضوع حمایت از تحقیقات برای کشف واکسن بیماریهای ناشناخته و همچنین نگهداری و اشتغال کودکان بیسرپرست نیز در استان ایجاد شده است.
ورود مستقیم اوقاف به تولید گندم و آرد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای کشاورزی این مجموعه اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای اوقاف، مدیریت مستقیم بخشی از اراضی کشاورزی است و در حال حاضر حدود ۳۰۰ هکتار زمین گندمزار تحت مدیریت مستقیم اوقاف قرار دارد.
حیدری افزود: در این اراضی، مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم توسط مجموعه اوقاف انجام میشود و فعالیتها به تولید محصول محدود نمیشود، بلکه فرآوری و تبدیل گندم به آرد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت کارخانه آرد موقوفه یوسفیه دماوندی اظهار کرد: در این مجموعه پنج نوع آرد تولید میشود و با دریافت مجوزهای لازم از سوی دولت، بخشی از محصولات نیز به کشورهای همسایه صادر میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: فعالیتهای اقتصادی اوقاف تنها به گندم و آرد محدود نیست و تولید مرکبات نیز در سطح استان دنبال میشود.
حجتالاسلام حیدری با بیان اینکه رویکرد مدیریتی اوقاف در سالهای اخیر تغییر کرده است، گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی موقوفات به صورت واگذاری انجام میشد، اما در سالهای اخیر اوقاف با استفاده از ظرفیت امنای موقوفات و حضور مستقیم مدیران و کارکنان خود، در برخی فعالیتها به صورت مستقیم ورود کرده است.
وی این رویکرد را در راستای افزایش بهرهوری موقوفات دانست و افزود: تلاش میکنیم ظرفیتهای اقتصادی موقوفات به شکل مطلوبتری فعال شود تا ضمن حفظ اصل وقف، عواید بیشتری برای اجرای نیات واقفان ایجاد شود.
خدمترسانی اوقاف مازندران به زائران اربعین
حجتالاسلام حیدری همچنین با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی اوقاف مازندران اظهار کرد: برپایی موکب عزاداری و خدمترسانی به زائران سیدالشهدا(ع) از دیگر برنامههای این مجموعه است.
وی افزود: موکب اوقاف مازندران در شهر سامرا فعالیت دارد و یک سال نیز در ناصریه عراق برپا شده است و در این موکبها خدمات مختلفی به زائران ارائه میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تأکید کرد: مجموعه اوقاف در کنار فعالیتهای مرتبط با مدیریت موقوفات، اجرای نیات واقفان و توسعه ظرفیتهای اقتصادی، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز وظایف خود را دنبال میکند.
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