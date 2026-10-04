یک تن گوشت فاقد مجوز بهداشتی در قروه توقیف شد

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره انتقال محموله‌های غیرمجاز در محورهای مواصلاتی قروه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه وینسار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، یک دستگاه وانت اریسان را در این ارتباط شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، خودرو را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده از این خودرو، یک تن گوشت غیرمجاز و فاقد پروانه بهداشتی کشف شد که ارزش تقریبی این محموله ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف خودرو و دستگیری متهم

مظفری با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: خودرو حامل محموله نیز توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با رصد محورهای مواصلاتی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، موضوع سلامت و امنیت شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.