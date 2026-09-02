کشف ۴ تن چوب قاچاق در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا و منابع طبیعی در محورهای مواصلاتی قروه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و در همین راستا یک محموله چوب قاچاق شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی قروه، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری، به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از کامیون‌های توقیف‌شده، چهار تن چوب را کشف کردند که بدون ارائه هرگونه مجوز قانونی حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی قروه با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه بیان کرد: ارزش محموله کشف‌شده حدود ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مظفری خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل مراحل قانونی، به همراه محموله کشف‌شده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.