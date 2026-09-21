کشف محموله ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه با انجام اقدامات اطلاعاتی، تردد یک دستگاه وانت پیکان حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را متوقف و در بازرسی از قسمت بار آن، محموله سیگار قاچاق را که به شکل ماهرانهای جاساز شده بود، کشف کردند.
ارزش ۲۵ میلیارد ریالی محموله قاچاق
فرمانده انتظامی قروه با اشاره به کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق از این خودرو، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشفشده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
مظفری خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
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