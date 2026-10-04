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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

رایزن علمی ایران در منطقه شامات منصوب شد

رایزن علمی ایران در منطقه شامات منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات (مستقر در عراق) را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم؛ با صدور حکمی از سوی حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدجواد نجفی به عنوان «رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات (مستقر در عراق)» منصوب شد.

در متن حکم انتصاب صادر شده از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به محمدجواد نجفی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) آمده است:

نظر به تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی در امر آموزش عالی و بر اساس بند ۷ بخش ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی ایران، به‌مدت دو سال به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات (مستقر در عراق) منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود علاوه بر انجام وظایف مصرح در قانون اعزام، مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، و رعایت کامل آیین‌نامه وظایف، اختیارات، ساختار و راهکارهای اجرایی رایزنان علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در خارج از کشورمصوب ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ وزراتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مربوط به ارتباطات علمی و فناوری کشورهای محل مأموریت را در مقام رایزن علمی اجرا نمایید.

همچنین بر شناسایی دقیق استعدادها و امکانات علمی موجود در آن کشورها، ایجاد زمینه بهره‌برداری از آنها و برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی، به‌ویژه جذب دانشجویان و فناوران، با هماهنگی سازمان امور دانشجویان، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در آن کشورها، در چهارچوب سیاست‌های دولت، تأکید می‌نمایم.

کد مطلب 6967506
زهرا سیفی

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