وزیر علوم دو رایزن علمی ایران در خارج از کشور را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه علیرضا توکل پورصالح عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز را به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند «مستقر در مالزی» و ایمان بذرافشان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای چین، کره‌جنوبی، ژاپن «مستقر در چین» منصوب کرد.

در این احکام آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی در امر آموزش عالی و بر اساس بند ۷ از بخش ج ماده قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود علاوه بر انجام وظایف مصرح در قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و رعایت کامل آئین نامه وظایف، اختیارات، ساختار و راهکارهای اجرایی رایزن‌های علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مصوب ۲۲ اردیبهشت سال ۸۸ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مربوط به ارتباطات علمی و فناوری کشورهای محل مأموریت را به عنوان رایزن علمی در آن کشورها اجرا نمائید.

همچنین بر شناسایی دقیق استعدادها و امکانات علمی موجود در آن کشورها، ایجاد زمینه بهره‌برداری از آنها و برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی و به ویژه جذب دانشجویان و فناوران با هماهنگی سازمان امور دانشجویان، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در آن کشورها در چهارچوب سیاست‌های دولت تاکید می‌نمائیم.

تندرستی و توفیق روز افزون جناب‌عالی را در اجرای احسن مأموریت‌های محوله از خداوند متعال خواهانم.