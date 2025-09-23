  1. حوزه و دانشگاه
وزیر علوم دو رایزن علمی ایران در خارج از کشور را منصوب کرد

وزیر علوم دو رایزن علمی ایران در خارج از کشور را منصوب کرد

با حکم وزیر علوم، رایزنان علمی و سرپرستان دانشجویان ایرانی در کشورهای «آسیای شرقی، استرالیا، نیوزلند» و «چین، کره جنوبی، ژاپن» منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه علیرضا توکل پورصالح عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز را به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند «مستقر در مالزی» و ایمان بذرافشان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای چین، کره‌جنوبی، ژاپن «مستقر در چین» منصوب کرد.

در این احکام آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی در امر آموزش عالی و بر اساس بند ۷ از بخش ج ماده قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود علاوه بر انجام وظایف مصرح در قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و رعایت کامل آئین نامه وظایف، اختیارات، ساختار و راهکارهای اجرایی رایزن‌های علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مصوب ۲۲ اردیبهشت سال ۸۸ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مربوط به ارتباطات علمی و فناوری کشورهای محل مأموریت را به عنوان رایزن علمی در آن کشورها اجرا نمائید.

همچنین بر شناسایی دقیق استعدادها و امکانات علمی موجود در آن کشورها، ایجاد زمینه بهره‌برداری از آنها و برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی و به ویژه جذب دانشجویان و فناوران با هماهنگی سازمان امور دانشجویان، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در آن کشورها در چهارچوب سیاست‌های دولت تاکید می‌نمائیم.

تندرستی و توفیق روز افزون جناب‌عالی را در اجرای احسن مأموریت‌های محوله از خداوند متعال خواهانم.

زهرا سیفی

