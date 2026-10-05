تمرین ورزشی که به کاهش فشارخون کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، انجام این تمرین حرکتی فقط یک جلسه در هفته می‌تواند به شما در حفظ ارقام سالم‌تر فشارخون کمک نماید.

تیمی به سرپرستی «هری سوئیفت» از کینگز کالج لندن، ۱۰۰ بزرگسال با میانگین سنی ۳۷ سال را که فشار خونشان در محدوده طبیعی تا بالای حد طبیعی بود، مورد مطالعه قرار دادند. ۸۰ نفر از آن‌ها برای انجام تمرین نشستن کنار دیوار به مدت سه بار در هفته انتخاب شدند.

پس از چهار هفته، فشار خون سیستولیک آن‌ها- یعنی عدد بالایی در سنجش فشار خون- در مقایسه با گروه کنترل، به طور میانگین حدود ۹.۵ واحد کاهش یافت.

در ماه بعد، شرکت‌کنندگان یا همان برنامه قبلی را ادامه دادند، یا دفعات تمرین را کاهش دادند و یا آن را متوقف کردند.

کاهش دفعات تمرین به یک بار در هفته، همچنان باعث شد فشار سیستولیک حدود ۶.۶ واحد پایین‌تر از مقدار اولیه باقی بماند.

اما انجام سه جلسه در هفته، فایده بسیار بیشتری به همراه داشت و فشار خون را نزدیک به ۱۴ واحد کاهش داد.

زمانی که شرکت‌کنندگان ورزش را متوقف کردند، بهبودهای حاصل‌شده از بین رفت.

نویسندگان مقاله نوشتند: «حتی انجام مقدار کمی از این تمرین می‌تواند به حفظ فواید قابل‌توجه آن کمک کند»؛ موضوعی که آن را به گزینه‌ای کاربردی برای افراد دارای وقت محدود تبدیل می‌کند.

آنها اظهار داشتند که تمرینات ایزومتریک ممکن است به شل شدن رگ‌های خونی کمک کنند تا جریان خون آسان‌تر انجام شود.

محققان خاطرنشان کردند اکنون نیاز به انجام مطالعاتی با بازه زمانی طولانی‌تر است.