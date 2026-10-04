تمدید ورود موقت خودرو تا پایان آذر بدون مجوز ستادی

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران، در بخشنامه‌ای خطاب به ناظرین و مدیران کل گمرکات اجرایی کشور، تمدید تفویض اختیارات در شرایط خاص را تا پایان آذرماه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، انجام فرآیندهای اداری و تمدید مهلت‌ها بدون نیاز به استعلام و اخذ مجوز جداگانه از دفاتر ستادی (دفتر واردات و دفتر صادرات) و مستقیماً توسط گمرکات اجرایی انجام خواهد شد.

براساس این بخشنامه، تسهیلات در حوزه رویه‌های وارداتی به شرح زیر تعیین شده است:

- ورود موقت خودروهای سواری:

تمدید مهلت ورود موقت خودروهای سواری به مدت ۲ ماه تا پایان آذرماه بدون نیاز به مجوز دفتر واردات تمدید شد. این رویه شامل خودروهای دارای «کارنه دوپاساژ» (با رعایت اعتبار کارنه) و خودروهای دارای مجوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴۲ آیین‌نامه اجرایی) می‌شود. همچنین پس از انجام تشریفات، گمرکات اجرایی رأساً و بدون نیاز به تاییدیه ستادی، معرفی‌نامه لازم را به پلیس راهور فراجا ارسال خواهند کرد.

- ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی:

اختیار تمدید ورود موقت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی که بیش از ۲ سال سابقه ورود موقت دارند، به مدت ۳ ماه تا پایان آذرماه به گمرکات اجرایی سراسر کشور واگذار شد.

- ترخیص کالاهای بند یک ماده ۳۸ و عمق ساخت داخل (IPI):

پذیرش فهرست IPI خودروها، عمق ساخت داخل کالاها و کالاهای موضوع بند یک ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صرفاً بر اساس اصالت‌سنجی نامه فیزیکی وزارت صمت و بدون نیاز به استعلام مجدد از دفتر واردات گمرک امکان‌پذیر است.

در بخش رویه‌های صادراتی و ترانزیتی نیز تسهیلات مهمی پیش‌بینی شده است:

- تمدید پروانه‌های ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی:

اختیار تمدید پروانه‌های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ (ورود مواد اولیه جهت پردازش و صادرات) به مدت ۳ ماه از تاریخ انقضا به گمرکات اجرایی تفویض شد. این بند شامل پروانه‌هایی است که تعهد صادراتی آن‌ها به‌طور کامل محقق نشده و مشمول اقلام کشاورزی و مصوبات خاص کارگروه ماده ۸۲ نیستند.

- ساماندهی تریلرها و نیمه‌تریلرهای فاقد شماره انتظامی:

خروج موقت تریلرها و نیمه‌تریلرهای فاقد شماره انتظامی نیز با رعایت الزاماتی نظیر الصاق پلمب شماره‌دار و ثبت دقیق شماره پلمب‌ها در سامانه گمرکی، تا پایان آذرماه مجاز اعلام شده و نیاز به مکاتبات غیرضرور نخواهد بود.

گفتنی است، گمرکات اجرایی موظف شده‌اند آمار تمامی پروانه‌های تمدیدشده را در پایان هر ماه به دفاتر تخصصی ستاد گمرک ارسال کنند.

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