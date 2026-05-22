تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شادمانی، معاون امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به مدیران کل گمرکات اجرایی کشور بخشنامه تفویض اختیار در شرایط خاص را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه با توجه به استمرار شرایط حساس کنونی کشور و در راستای تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور حمایت از صنعت گردشگری تمرکز زدایی و جلوگیری از مکاتبات غیر ضروری تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای مورد نیاز صنایع صرفه‌جویی در وقت خدمت گیرندگان و کاهش مراجعه به ستاد مرکزی گمرک، اتخاذ برخی تصمیمات به گمرکات اجرایی واگذار می‌شود که به شرح زیر است:

۱. تقاضای ورود موقت خودروی سواری: صدور پروانه ورود موقت خودروهای سواری با رعایت کامل قوانین و مقررات تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵ قابل تمدید است.

۲. صدور پروانه موقت تردد خودروهای سواری که توسط ایرانیان مقیم امارات عربستان کویت قطر و بحرین تا قبل از ۹ اسفند با رویه کارنه دو پاساژ وارد کشور شده بودند و تاریخ مجوز تردد آن‌ها به اتمام رسیده و از سوی دیگر امکان بازگشت به این کشورها را ندارند تا پایان اعتبار کارنه دو پاساژ قابل تمدید است.

۳. پروانه ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی تا پایان تیر ماه امسال بدون نیاز به مجوز دفتر واردات گمرک ایران قابل تمدید است.