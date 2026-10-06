تسهیلات استانداردی دوران جنگ تا پایان مهرماه تمدید شد

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه ضوابط و تسهیلات استانداردی که در زمان جنگ اعمال شد، تا چه زمانی برقرار خواهد بود، اظهار کرد: در خصوص برخی کالاها، فعلاً تا پایان این ماه، بخشی از مهلت‌ها و تسهیلاتی را که در کمیته بحران در نظر گرفته بودیم، تمدید کرده‌ایم.

انصاری تصریح کرد: ادامه این روند به ارزیابی شرایط و تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت موجود بستگی دارد.

وی افزود: در حال حاضر در مورد کالاهای اساسی، مدت زمان ترخیص از سه‌ونیم روز به ۵۲ ساعت کاهش یافته است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: برنامه ما این است که با بررسی تجربه شرایط جنگ و استفاده از درس‌آموخته‌های آن، رویه‌ها و برنامه‌های خود را به‌روزرسانی کنیم تا بتوانیم مدت ماندگاری کالا در گمرکات را در حداقل زمان ممکنی که در حال حاضر به آن رسیده‌ایم، حفظ کنیم.

انصاری در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تمدید ضوابط مذکور، آیا روند ترخیص کالا به شرایط پیش از اجرای این ضوابط بازخواهد گشت، گفت: نمی‌توانم قول دهم که این تسهیلات حتماً تمدید خواهد شد، زیرا در نهایت باید ضوابط و مقررات به روال عادی بازگردد؛ با این حال تلاش می‌کنیم حتی در صورت پایان این تمدیدها، مدت ماندگاری کالا در گمرکات در حداقل زمان ممکن باقی بماند.