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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار تمدید شد

مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار تمدید شد

رئیس کل گمرک از تمدید مصوبه تسهیلات گمرکی درشرایط اضطرار بادستور معاون اول رئیس جمهور تا پایان شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از ابلاغ مصوبه تسهیلات گمرکی درشرایط اضطرار بادستور معاون اول رئیس جمهور تا پایان شهریور توسط به ناظرین و مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور خبر داد و گفت: مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، شرایط اضطرار را تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید کرده و بنابراین ارائه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار برای تمامی گمرکات اجرایی تا زمان یاد شده لازم الاجراست.

عسگری تأکید کرد: تمامی تجار و بازرگانان می‌توانند وفق دستورالعمل های ابلاغی به گمرکات جهت ارائه تسهیلات در شرایط اضطرار از این تسهیلات جهت تسریع و تسهیل در ترخیص کالا استفاده نمایند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ تمامی مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات که به جهت شرایط اضطرار و مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از تجاوز صهیونی _ آمریکایی به کشور به موجب تصمیم مراجع ذیربط تمدید گردیده و مهلت آن به اتمام رسیده یا خواهد رسید تا انتهای شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌گردد.

کد مطلب 6909713
زهره آقاجانی

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