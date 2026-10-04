به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علی اکبری در نشست تخصصی با حضور اعضای هیئت رئیسه، مدیران ارشد و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی با جمعیت دانشجویی بالا، بر ضرورت گذار از الگوهای آموزشی سنتی به سوی آموزش حرفه‌ای تمام‌عیار تأکید کرد و با تکیه بر اختیارات دانشگاه در نظام علمی کشور، از اهتمام به توسعه استراتژیک با هدف ارتقای کیفیت و بازتعریف هویت حرفه‌ای دانشگاه خبر داد.

علی اکبری با ترسیم چشم‌انداز جدید دانشگاه، بر لزوم ایجاد تمایز در عملکرد مراکز و تبدیل شدن به برندهای معتبر در عرصه آموزش مهارتی در صنعت و جامعه پافشاری نمود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در این نشست که با حضور مراکز آموزش علمی کاربردی پرجمعیت برگزار شد با اشاره به جایگاه دانشگاه در ساختار علمی کشور، اظهار داشت: ما اکنون در آستانه یک دوره توسعه استراتژیک هستیم. هدف این حرکت، بازسازی هویت دانشگاه بر پایه کارآمدی و برندسازی تخصصی است. تمرکز اصلی ما از این پس، بر تثبیت جایگاه مراکز به عنوان قطب‌های متمایز علمی و حرفه‌ای خواهد بود.

وی با تفکیک میان نام‌آوری تجملاتی و احترام برخاسته از اقتدار علمی، از مدیران و رؤسای مراکز خواست تا به‌جای اتکای صرف بر عناوین، بر اثبات کارآمدی خود به جامعه و صنعت تمرکز کنند.

وی تصریح کرد: باید از بزرگ‌نمایی‌های بی‌پایه پرهیز کرد؛ اعتبار واقعی زمانی حاصل می‌شود که مراکز، با ارائه خدمات متمایز و باکیفیت، توانایی خود را در عرصه عمل به اثبات برسانند. هدف ما این است که هر مرکز، بر اساس شاخص‌های علمی و حرفه‌ای، به یک برند معتبر و قابل‌اعتماد تبدیل شود.

علی اکبری با اشاره به روند رو به رشد جذب دانشجو که حاصل تعهد به حفظ اعتبار دانشگاه است، بر استمرار نظارت‌های دقیق تأکید کرد.

وی با معرفی مدل مدیریت شفاف، گفت: ما با الگوی نظارتی اتاق شیشه‌ای پیش می‌رویم؛ به‌گونه‌ای که تفاوت میان مراکز در کیفیت خدمات، امکانات آزمایشگاهی و زیرساخت‌ها، به‌وضوح قابل مشاهده باشد. ملاک سنجش ما، کیفیت خدمات و توانمندی‌های عملیاتی است، نه صرفاً تعداد دانشجویان. مراکز پیشرو، حتی با ظرفیت کمتر، اگر خدمات باکیفیتی ارائه دهند، در اولویت توجه ما خواهند بود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با انتقاد از نگاه تقلیل‌گرایانه به مراکز به عنوان یک مرکز آموزش ساده، بر ضرورت تغییر پارادایم آموزشی تأکید کرد و افزود: مراکز آموزش علمی کاربردی نباید به یک مرکز آموزش عمومی تقلیل یابد. رسالت ما تربیت انسان‌های کاربلد و متخصص در حوزه‌های هنر، صنعت و خدمات است؛ از یک نوازنده چیره‌دست تا یک تکنسین خبره در صنایع سنگین. این هدف تنها با بهره‌گیری حداکثری از کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و پیوند مستمر با محیط کار محقق می‌شود.

در پایان، علی اکبری با اعلام آمادگی کامل تیم مدیریت دانشگاه برای حمایت از مراکز توسعه‌یافته، از مدیران خواست تا با تمرکز بر کیفیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، برنامه‌های خود را از سطح تئوری به مرحله اجرا و واقعیت برسانند. وی تأکید کرد: شرایط برای تعالی فراهم است؛ اکنون زمان آن است که مدیران با تکیه بر استانداردهای علمی، فناوری‌های دیجیتال و رویکردهای جدید در برنامه‌های درسی، تجلی واقعی آموزش حرفه‌ای را در تمام واحدهای دانشگاه رقم بزنند.