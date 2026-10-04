اسدی: هیئت ورزش کارگری استان مرکزی صدرنشین کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید اسدی ظهر یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش کارگری استان مرکزی اظهار کرد: اکنون این هیئت با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۰ هیئت شهرستانی در شهرهای اراک، ساوه، زرندیه، محلات، آشتیان، خمین، تفرش، دلیجان، فراهان و شازند، در کنار ۵۲ انجمن تخصصی (۱۴ انجمن بانوان و ۳۸ انجمن آقایان) و حدود ۲۰۰ کمیته ورزشی، توانسته است بخش وسیعی از جامعه مولد و پرتلاش کار و تولید استان را زیر چتر فعالیت‌های ورزشی قرار دهد.

وی افزود: این هیئت با تکیه بر همت جهادی هیئت رئیسه، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران، موفق شد جایگاه سوم کشور در سال ۱۴۰۳ را به رتبه نخست در سال ۱۴۰۴ ارتقا دهد و بر قله ورزش کارگری ایران بایستد.

رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی، میزبانی از رویدادهای ملی را یکی از نقاط قوت عملکرد این هیئت دانست و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، این استان میزبان چهار دوره مسابقات قهرمانی کشور از جمله جام آزاد دارت و جام آزاد فلسطین بود، همچنین با برگزاری ۳۰ اعزام موفق و حضور ۲۴۶ ورزشکار در رقابت‌های کشوری، شاهد درخشش فرزندان این استان در میادین ملی بودیم که ماحصل آن کسب ۱۱ مقام قهرمانی و سکوهای برتر کشوری است.

وی گفت: اجرای ۷۸ رویداد همگانی با محوریت جهاد نشاط در محیط‌های کارگری، از مهم‌ترین اقدامات ما بود. طرح موفق کاروان ورزش و نشاط با حضور در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، برگزاری دوشنبه‌های ورزشی و ۴۷ برنامه کوهنوردی، بازخورد بسیار مثبتی در میان جامعه کارگری داشت که نشان‌دهنده اقبال عمومی به ورزش در محیط‌های تولیدی است.

اسدی همچنین با اشاره به رتبه‌های برتر کمیته‌های تخصصی افزود: علاوه بر کسب رتبه نخست کشور توسط هیئت استان، روابط عمومی این هیئت برای دومین سال پیاپی و کمیته آموزش برای دومین سال متوالی، عنوان برترین‌های کشور را به خود اختصاص دادند که این موفقیت حاصل انسجام تیمی و برنامه‌ریزی هدفمند است.

وی در پایان با اشاره به آمیختگی ورزش با آموزه‌های فرهنگی و ارزشی، بیان کرد: برگزاری برنامه‌هایی نظیر گرامیداشت شهدای بسیج کارگری، تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران عرصه کار و تولید، نشان داد که ورزش کارگری استان مرکزی علاوه بر جسم، بر تعالی روح و تقویت فرهنگ ایثار نیز متمرکز است.

ورزش کارگری استان را توسعه می‌دهیم

رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی با تبیین چشم‌انداز فعالیت‌های این هیئت در سال ۱۴۰۵، از تدوین هفت محور راهبردی برای ارتقای سطح ورزش در جامعه کار و تولید خبر داد.

اسدی افزود: با وجود چالش‌های موجود، برنامه‌های سال ۱۴۰۵ با رویکردی جامع بر توسعه ورزش قهرمانی، تقویت مسابقات در سطوح شهرستانی و استانی، افزایش میزبانی‌های ملی و همچنین تقویت زیرساخت‌ها و دانش‌افزایی نیروی انسانی متمرکز شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های میزبانی ملی در سال جاری، افزود: استان مرکزی در ماه‌های مهر، آبان و آذر میزبان مسابقات سطح کشوری در رشته‌های بسکتبال سه‌نفره، داژبال آقایان و داجبال بانوان خواهد بود و تلاش خواهیم کرد تا ظرفیت‌های استان را برای جذب میزبانی‌های بیشتر در سایر رشته‌ها نیز افزایش دهیم.

اسدی هفت محور اصلی برنامه‌های هیئت در سال ۱۴۰۵ را شامل سیاست‌گذاری و حکمرانی، توسعه ورزش قهرمانی و مسابقات، توسعه ورزش همگانی، خانواده و فرزندان، آموزش و دانش‌افزایی، تقویت هیئت‌های شهرستانی، توسعه زیرساخت و تجهیزات و ارتقای سطح روابط عمومی و رسانه عنوان کرد.

وی در بخش ورزش همگانی، از اجرای طرح نبض محله با هدف پیوند میان ورزش و مشارکت اجتماعی خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های محله‌محور اجرا می‌شود که تاکنون در ۱۲ شهرستان استان و ۸ برنامه در اراک با استقبال گسترده مواجه شده است.

رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی با اشاره به چالش‌های مالی، بر لزوم ایجاد سازوکارهای نوین برای جذب حمایت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: توسعه ورزش کارگری نیازمند مشارکت فعال واحدهای تولیدی است، در سال گذشته، حمایت‌های مالی شرکت‌ها در مجموع بیش از پنج میلیارد تومان بوده است که ما در سال جدید با تدوین برنامه‌های جذب اسپانسر و تفاهم‌نامه‌های استراتژیک، این میزان را افزایش خواهیم داد.