بیات: مرکزی در جمع ۱۰ هیئت برتر هندبال کشور قرار گرفت

حامد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور طرح شهاب با حضور ۲۵ تیم به میزبانی اراک برگزار شد و کیفیت مطلوب برگزاری آن، رضایت و تقدیر مسئولان فدراسیون را به همراه داشت.
وی افزود: این مسابقات از معدود رویدادهایی بود که بدون ثبت هیچگونه حاشیه یا گزارش منفی به پایان رسید.
بیات با اشاره به عملکرد فنی تیم نونهالان استان گفت: تیم نونهالان استان مرکزی در میان ۲۵ تیم حاضر در مسابقات قهرمانی کشور، موفق به کسب رتبه ششم شد که دستاوردی ارزشمند برای هندبال پایه استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: تیم هندبال هپکو پس از حدود هشت سال، با حمایت و پیگیری استانداری، ادارهکل ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس، بار دیگر به لیگ برتر کشور بازگشت.
رئیس هیئت هندبال استان مرکزی تاکید کرد: با وجود برخی مشکلات در نخستین سال فعالیت، تیم هندبال هپکو موفق شد در بین ۱۲ تیم لیگ برتر، رتبه هفتم کشور را کسب کند که نتیجهای رضایتبخش بود.
وی افزود: جلسات و پیگیریهای لازم برای تداوم حمایت از تیم هپکو و حضور این تیم در فصل جدید لیگ برتر هندبال کشور در حال انجام است.
بیات بیان کرد: با وجود ظرفیت بالای هندبال بانوان، این بخش نیازمند توجه بیشتری است و امیدواریم با رفع موانع مالی، تیم بانوان استان در لیگ دسته اول کشور حضور یابد.
وی گفت: سال گذشته ۳۲ هندبالیست استان در ردههای مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت شدند و هماکنون حسن جودکی نیز در جمع ملیپوشان، آماده اعزام به رقابتهای پیشرو است.
بیات تصریح کرد: اراک میزبان نخستین اردوی تیم ملی دختران زیر ۱۵ سال خواهد بود و حضور پنج نماینده از استان در این اردو، گواه روند رو به رشد هندبال بانوان است.
رئیس هیئت هندبال استان مرکزی با اشاره به برنامههای توسعه زیرساختی هیئت هندبال گفت: برنامههای هیئت، فراتر از حضور در لیگ برتر است و توسعه استعدادهای پایه و ایجاد زیرساختهای تخصصی، اولویت اصلی ما به شمار میرود.
شهرداری و صنایع دو بازوی توسعه ورزش استان هستند
رئیس هیئت هندبال استان مرکزی گفت: توسعه ورزش استان نیازمند مشارکت جدی صنایع و شهرداری و تبدیل ظرفیت مسئولیت اجتماعی به سرمایهای برای ورزش است.
بیات تصریح کرد: بخشی از ظرفیتهای مالی و معافیتهای مالیاتی صنایع میتواند در مسیر حمایت از ورزش و رشد تیمهای ورزشی به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را فراتر از تیمداری تعریف کرده و در توسعه زیرساختها، حمایت از ورزش کارگری و پرورش استعدادهای ورزشی مشارکت کنند.
بیات تاکید کرد: سالنهای ورزشی استانداردی در استان وجود دارد که میتواند با مشارکت صنایع و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی، به بستری برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تبدیل شود.
رئیس هیئت هندبال استان مرکزی بر ضرورت تقویت ساختار ورزش شهرداری اراک تأکید کرد و گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک به عنوان نهادی مردمی، ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از ورزش دارند و ایجاد ساختار مستقل ورزشی میتواند به توسعه فعالیتهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
وی افزود: تجربه کلانشهرها نشان میدهد ایجاد سازمان تخصصی ورزش در شهرداریها میتواند به برنامهریزی مؤثرتر در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کمک کند.
رئیس هیئت هندبال استان مرکزی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت افراد متخصص و آشنا با حوزه ورزش در مجموعههای صنعتی و مدیریتی گفت: حضور نیروهایی از جنس ورزش و خانواده رشتههای مختلف میتواند نقش راهبری و اثرگذاری بیشتری در توسعه ورزش داشته باشد.
وی افزود: برای ایجاد ارتباط مؤثر میان صنایع و ورزش، باید افرادی در این مجموعهها حضور داشته باشند که دغدغه ورزش را بشناسند و بتوانند ظرفیتهای موجود را در مسیر حمایت از ورزشکاران و تیمهای ورزشی هدایت کنند.
بیات تصریح کرد: حمایت مدیریت شهری از ورزش نباید تنها به رشتههای پرهزینه محدود شود، بلکه باید همه ظرفیتهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی رشتههای ورزشی با هزینههای منطقی، ظرفیت کسب عناوین ملی دارند و باید از این فرصت برای حمایت از استعدادها استفاده کرد.
رئیس هیئت هندبال استان مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی از استعدادهای ارزشمند ورزشی در رشتههای مختلف برخوردار است که با حمایت و برنامهریزی هدفمند میتوانند به سطوح ملی و بینالمللی راه پیدا کنند.
وی افزود: نبود بودجه نباید مانع اجرای برنامهها شود؛ بلکه با برنامهریزی هدفمند و پیگیری مستمر میتوان مسیر جذب منابع را فراهم کرد.
به گزارش مهر آیین قرعهکشی لیگ برتر هندبال کشور روز ۲۵ مردادماه برگزار خواهد شد.
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