به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیأت ورزش کارگری استان مرکزی با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی این استان، کاهش کم‌تحرکی و توسعه مشارکت ورزشی را اولویت حیاتی هیأت ورزش کارگری دانست و افزود: با انسجام مدیریتی و تدوین برنامه‌های عملیاتی، استان مرکزی به جایگاه نخست کشور در این حوزه دست یافته است.

وی افزود: برگزاری مجامع عمومی فرصتی برای رصد عملکرد و هم‌افزایی برای برنامه‌های پیش‌روست و هیأت ورزش کارگری استان مرکزی با تدوین برنامه عملیاتی منسجم، الگوی موفقی از برنامه‌محوری ارائه داده است.

مرادی با اشاره به جایگاه حساس ورزش کارگری در نظام ورزش کشور افزود: فدراسیون ورزش کارگری به‌مثابه یک فدراسیون صنفی، جامعه عظیم کار و تولید را مخاطب قرار داده و هیأت‌های استانی مکلف‌اند با اجرای دقیق برنامه‌ها، مشارکت ورزشی را در میان این قشر مولد به حداکثر برسانند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی به‌دلیل بافت صنعتی و کارگری در شهرهایی نظیر اراک، ساوه، دلیجان، محلات و شازند، از قطب‌های کارگری کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: مأموریت هیأت ورزش کارگری در این استان به‌مراتب سنگین‌تر و خطیرتر از سایر مناطق است چرا که سلامت نیروی انسانی، مستقیماً با بهره‌وری در خطوط تولید گره خورده است.

مرادی، انسجام و مدیریت جمعی را دو رکن اساسی موفقیت هیأت ورزش کارگری استان مرکزی دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هیأت رئیسه، کمیته‌های تخصصی و بخش بانوان، در کنار تعامل سازنده با فدراسیون و اداره‌کل ورزش و جوانان، زمینه‌ساز کسب رتبه نخست کشور شده است، دستاوردی که سایر هیأت‌های ورزشی باید آن را به عنوان یک الگوی موفق مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای میزبانی رویدادهای ملی گفت: میزبانی مسابقات ملی، تنها یک فعالیت ورزشی نیست؛ بلکه فرصتی برای تربیت مدیران اجرایی و ارتقای جایگاه استان مرکزی است بنابراین در پذیرش میزبانی‌ها باید ظرفیت‌های آموزشی، توان منابع انسانی و استعدادهای رشته‌های ورزشی با دقت‌نظر بیشتری لحاظ شود.

وی با اعلام حمایت قاطع اداره‌کل ورزش و جوانان از هیأت ورزش کارگری، خواستار پایش دقیق میزان مشارکت کارگران در فعالیت‌های بدنی شد و تاکید کرد: هدف ما باید فراتر از مسابقات صرفاً رقابت‌محور باشد و لازم است در قالب یک برنامه راهبردی ۵ ساله، وضعیت موجود پایش و هدف‌گذاری‌های مشخصی برای افزایش معنادار فعالیت بدنی کارگران و خانواده‌های آنان تدوین شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: امید است با استمرار این روند جهادی نه‌تنها در ارزیابی‌های کشوری، بلکه در سطح این استان نیز به جایگاه ممتاز و الگویی در توسعه ورزش همگانی جامعه کارگری دست یابد.