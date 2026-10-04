تداوم حملات دشمن سعودی به صعده؛ یک دختر بچه زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از ادامه حملات دشمن سعودی به یمن خبر داده و اعلام کردند که جنگنده های سعودی در دو نوبت منطقه سحار در استان صعده و در سه نوبت مناطق کتاف و البقع در استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

همچنین بر اثر حمله هوایی دشمن سعودی به منطقه الحزم در استان الجوف یک یمنی زخمی شد.

همزمان توپخانه ارتش سعودی نیز مناطق مرزی باقم و رازح در استان صعده را گلوله باران کرد.

همچنین یک دختر بچه در حمله موشکی دشمن سعودی به روستاهای مرزی شهر حیدان در استان صعده در شمال یمن زخمی شد.

این درحالی است که شب گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروی هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد. حملات هوایی و موشکی سعودی، اماکن غیرنظامی را در استان‌های صنعاء، صعده، تعز، حجه و مأرب هدف قرار داده است. این حملات با هواپیماهای اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از نجران انجام شده است. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۱۴۱۰ حمله هوایی و موشکی رسیده است.