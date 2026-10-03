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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

صنعا بمباران شد؛ پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز پایتخت یمن

صنعا بمباران شد؛ پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز پایتخت یمن

منابع یمنی از حملات جدید و شدید هوایی دشمن سعودی به صنعا و حملات توپخانه ای و موشکی به صعده در شمال یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره یمن از حملات جدید و شدید هوایی دشمن سعودی به صنعا خبر داد.

همچنین شبکه سعودی الحدث از بمباران النهدین و جبل عطان خبر داد. این رسانه با اشاره به اینکه صنعا در ۶ نوبت بمباران شده است از پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز پایتخت یمن خبر داد.

از سوی دیگر خبرنگار المسیره در صعده از حمله توپخانه دشمن سعودی به مناطقی از الظاهر در این استان و نیز حمله موشکی دشمن سعودی به شبکه ارتباطاتی در حیدان در استان صعده خبر داد.

همچنین شبکه ارتباطاتی در منطقه ساقین در استان صعده نیز هدف حمله موشکی دشمن سعودی قرار گرفت.

شهرک مرزی غمر در استان صعده نیز از سوی توپخانه ارتش عربستان گلوله باران شد.

همچنین رازح در استان صعده نیز از سوی ارتش سعودی با توپخانه هدف قرار گرفت.

کد مطلب 6966303

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    نظرات

    • هاشم IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 1
      پاسخ
      سعودی خبیث توان مبارزه رودر رو با یمن مقتدر وبا ایمان را نداره از دور با دلاور مردان یمنی می جنگه بی لیاقت چاپلوس خائن

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