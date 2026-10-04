برج مخابراتی موبایل سیگنال به زمین فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هرچند این یک تست است اما سافت بانک به عنوان یکی از بزرگترین حامل های مخابراتی ژاپن تصمیم دارد سرویس تجاری این فناوری را از ۲۰۲۷ میلادی آغاز کند.

کشتی هوایی ماموریت این شرکت به نام ST۱ در ۹ آگوست از رزول در نیومکزیکو به آسمان رفت. این کشتی هوایی ۱۳ روز بعد به ژاپن رسید و در کل مسافت ۳۰ هزار کیلومتر را طی کرد. این کشتی هوایی در چهارم سپتامبر به آمریکا بازگشت و روز بعد در نزدیکی مقر شرکت در نیومکزیکو فرود آمد. این دسته از فناوری که به نام HAPS یا ایستگاه پلتفرم با ارتفاع بالا شناخته می شود در واقع یک برج مخابراتی موبایل است که در لایه استراتوسفر شناور می ماند.

به گفته شرکت Sceye این وسیله پروازی بیش از هفت روز را بر فراز حریم هوایی ژاپن سپری کرد. این پرنده در ارتفاع ۱۶٫۵ تا ۱۷ کیلومتری) پرواز و شعاع موقعیت‌ثابت (station-keeping) خود را در محدوده کوچک ۵ کیلومتری پیرامون منطقه عملیاتی هدف در نزدیکی «کیپ موروتو» حفظ کرد.

در کشتی هوایی مذکور SceyeCELL حمل می شد که یک برج مخابراتی واقعی موبایل است. این پرنده که در مرکز شبکه شرکت مخابراتی سافت بانک فعالیت می کرد اینترنت پهنای باند را به طور مستقیم به دستگاه های اصلاح نشده می رساند. تیم های سافت بانک پیام فرستادند، تماس گرفتند، در وب جستجو و در فضای خارج بین درختان و همچنین داخل فضای سرپوشیده بازی ویدئویی انجام دادند.

این شرکت در اقدامی که برای نخستین بار در جهان انج ام شد، یک سرور و بخشی از مغز شبکه یا هسته ای که تماس ها و دیتا را راهبری می کند، در کشتی هوایی قرار داد.

به این ترتیب دیگر لازم نبود موبایل ها دیتا را به سرورهای خارجی بفرستند و منتظر تماس بمانند. این کشتی هوایی فرایند مذکور را کنترل کرد و پاسخ را به طور مستقیم فرستاد. متوسط زمان پاسخگویی ۶۸ میلی ثانیه بود که میزان تاخیر در این مسیر بیش از ۴۰ درصد کمتر از مسیر ارتباطی دوردست است.