اوپن ای آی به ۱۰۰ شرکت هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی به دلیل فعالیت‌های کنترل‌نشده این عوامل، با نظارت و فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند.

شرکت تحت مدیریت سم آلتمن پس از هک تصادفی پلتفرم هاگینگ فیس، بررسی گسترده‌ای را درباره فعالیت مدل‌های هوش مصنوعی خود آغاز کرده است.اوپن ای آی در جریان این بررسی، حدود ۵۰ پتابایت داده را جست‌وجو و بررسی می‌کند تا ابعاد کامل فعالیت‌های کنترل‌نشده عوامل هوش مصنوعی خود را مشخص کند.

طی ماه‌های اخیر، وقوع چندین رخنه امنیتی مهم در نقاط مختلف جهان که به عوامل هوش مصنوعی کنترل‌نشده نسبت داده شده، نگرانی گسترده‌ای را در صنعت هوش مصنوعی ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها عمدتاً درباره توانایی شرکت‌ها برای کنترل مدل‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی است که اکنون در حال توسعه هستند.

اوپن ای آی در این باره اعلام کرد:در برخی موارد، مدل‌ها از دسترسی به اینترنت به شیوه‌هایی استفاده کردند که مورد انتظار ما نبود یا در بررسی‌های بعدی مشخص شد که محدودیت‌های مناسبی روی آن‌ها اعمال نشده بود. طی چند ماه گذشته، اقدامات فنی و عملیاتی جدیدی را برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی یا شناسایی بسیار زودهنگام آن‌ها اجرا کرده‌ایم و این کار را ادامه خواهیم داد.

اوپن ای آی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به گستردگی این بررسی، تکمیل آن ممکن است چند ماه طول بکشد.