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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

پناه و امیرعلی؛ پرانتخاب‌ترین نام‌های نوزادان یزدی

پناه و امیرعلی؛ پرانتخاب‌ترین نام‌های نوزادان یزدی

یزد- سازمان ثبت احوال استان یزد اسامی پرانتخاب نوزادان در سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد که «پناه» در میان دختران و «امیرعلی» در میان پسران بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت احوال استان یزد، در سال ۱۴۰۴ «پناه» در میان دختران و «امیرعلی» در میان پسران بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

پس از پناه، اسامی فاطمه، زهرا، ماهلین و دلوین بیشترین انتخاب والدین یزدی برای نوزادان دختر بوده است.

در میان نوزادان پسر نیز پس از امیرعلی، نام‌های علی، حسین، امیرحسین و ماهان بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد همچنین فراوانی اسامی پرانتخاب را به تفکیک شهرستان‌های استان منتشر کرده است.

بررسی این فهرست نشان می‌دهد در میان اسامی دختران، نام‌های سنتی و مذهبی در کنار نام‌های جدید و امروزی مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته‌اند و در میان پسران نیز نام‌های مذهبی و سنتی همچنان سهم قابل توجهی دارند.

کد مطلب 6967543

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