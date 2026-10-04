به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت احوال استان یزد، در سال ۱۴۰۴ «پناه» در میان دختران و «امیرعلی» در میان پسران بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

پس از پناه، اسامی فاطمه، زهرا، ماهلین و دلوین بیشترین انتخاب والدین یزدی برای نوزادان دختر بوده است.

در میان نوزادان پسر نیز پس از امیرعلی، نام‌های علی، حسین، امیرحسین و ماهان بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد همچنین فراوانی اسامی پرانتخاب را به تفکیک شهرستان‌های استان منتشر کرده است.

بررسی این فهرست نشان می‌دهد در میان اسامی دختران، نام‌های سنتی و مذهبی در کنار نام‌های جدید و امروزی مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته‌اند و در میان پسران نیز نام‌های مذهبی و سنتی همچنان سهم قابل توجهی دارند.