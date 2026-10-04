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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

مهروموم ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت تاریخی سریزد

مهروموم ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت تاریخی سریزد

یزد- رئیس اداره میراث فرهنگی مهریز از مهروموم یک واحد مسکونی به دلیل ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت تاریخی روستای سریزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، علی اکبر قانعی اظهار کرد: این واحد مسکونی به دستور دادستان شهرستان مهریز و توسط کارشناسان و یگان حفاظت میراث فرهنگی مهروموم شد.

وی افزود: این اقدام در پی گزارش‌های واصله درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز و با هدف حفاظت از اصالت و هویت تاریخی بافت روستای سریزد انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهریز گفت: بافت تاریخی سریزد از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری شهرستان است و برای جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و آسیب به کالبد تاریخی، نیازمند نظارت مستمر است.

قانعی تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز، تغییر کاربری و دخل و تصرف در بافت‌های تاریخی و ثبتی و محدوده‌های هدف گردشگری، منوط به دریافت استعلام و مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط است.

وی خاطرنشان کرد: با ساخت‌وسازهای غیرمجاز که موجب آسیب به بافت تاریخی و هویت معماری مناطق تاریخی شهرستان شود، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6967525

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