به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، علی اکبر قانعی اظهار کرد: این واحد مسکونی به دستور دادستان شهرستان مهریز و توسط کارشناسان و یگان حفاظت میراث فرهنگی مهروموم شد.

وی افزود: این اقدام در پی گزارش‌های واصله درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز و با هدف حفاظت از اصالت و هویت تاریخی بافت روستای سریزد انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهریز گفت: بافت تاریخی سریزد از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری شهرستان است و برای جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و آسیب به کالبد تاریخی، نیازمند نظارت مستمر است.

قانعی تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز، تغییر کاربری و دخل و تصرف در بافت‌های تاریخی و ثبتی و محدوده‌های هدف گردشگری، منوط به دریافت استعلام و مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط است.

وی خاطرنشان کرد: با ساخت‌وسازهای غیرمجاز که موجب آسیب به بافت تاریخی و هویت معماری مناطق تاریخی شهرستان شود، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.