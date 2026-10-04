به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عزیزالله سیفی در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورا اظهار کرد: طبق اعلام دستگاه‌های مسئول، ۱۲ درصد جمعیت استان یزد را سالمندان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۱۴ درصد برسد.

وی افزود: روند سالمندی در کشور نیز شتاب گرفته و طبق آمارهای اعلام‌شده، بیش از ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر، معادل ۱۴ درصد جمعیت کشور، سالمند هستند و این رقم تا سال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد خواهد رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به وضعیت سالمندی در استان گفت: بیش از ۶۰ درصد سالمندان استان را زنان تشکیل می‌دهند که بخشی از آنها به تنهایی زندگی می‌کنند؛ بنابراین لازم است موضوع سالمندی از هم‌اکنون مورد توجه مسئولان استان و مدیریت شهری قرار گیرد.

سیفی بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای سالمندان تأکید کرد و گفت: بوستان‌ها، پیاده‌روها و اماکن شهری باید برای تردد و استفاده سالمندان بهسازی و آماده شوند.

وی توسعه فضای سبز و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف استفاده از تجربه سالمندان و افزایش نشاط و حس تعلق آنان را ضروری دانست و افزود: این موضوع باید با مشارکت دستگاه‌های مختلف دنبال شود تا استان در سال‌های آینده با چالش‌های جدی ناشی از افزایش جمعیت سالمندان مواجه نشود.