هدایتی: مسجد باید به قلب تپنده محله و کانون تحولات اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی ظهر یک شنبه در نشست تخصصی امامان مساجد جریان‌ساز که در سالن جلسات مجتمع شهدین بجنورد برگزار شد اظهار کرد: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه باید به قلب تپنده محله و کانون تحولات اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود : امام جماعت نباید صرفاً یک سخنران باشد، بلکه باید به‌عنوان یک مدیر جریان‌ساز، ظرفیت‌های مختلف مسجد و محله را برای حل مسائل و ایجاد تحول اجتماعی فعال کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت انتقال تجربیات میان امامان مساجد افزود: بسیاری از بن‌بست‌های موجود در مسیر مسجدداری با انتقال تجربه امامان باسابقه به طلاب و امامان جوان قابل حل است و ثبت و مستندسازی فعالیت‌ها و تجربه‌های موفق مساجد باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پویایی ارکان مسجد ادامه داد: امام جماعت فرمانده میدان مسجد است، اما بدون همراهی و هماهنگی ارکان مختلف از جمله بسیج، کانون فرهنگی، خادم و هیئت امنا، فعالیت‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ بنابراین مدیریت صحیح این ارکان می‌تواند زمینه استفاده از تمام ظرفیت‌های محله را فراهم کند.

حجت‌الاسلام هدایتی همچنین بر ضرورت عبور از نگاه‌های سنتی در عرصه مسجدداری تأکید کرد و گفت: اگرچه گاهی در مسیر تبدیل مسجد به یک پایگاه اجتماعی مقاومت‌هایی وجود دارد، اما با گفتمان‌سازی صحیح می‌توان حتی در شرایط دشوار نیز زمینه فعال شدن پایگاه بسیج و کانون فرهنگی مسجد و حضور پررنگ‌تر نوجوانان و بانوان را فراهم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه، نقش نهادهای متولی را تسهیل‌گری دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه نهادهای مسئول این است که موانع را از مسیر فعالیت امامان محله بردارند تا آنان بتوانند با آرامش و تمرکز، سکان‌دار حرکت مسجد و محور فعالیت‌های اجتماعی محله باشند.