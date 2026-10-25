به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی، عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی که در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های فرهنگی و تربیتی گفت: تکلیف ما این است که دست در دست یکدیگر بگذاریم و از ظرفیت‌های موجود برای تربیت نسل امروز و آینده کشور بهره بگیریم.

وی با اشاره به ضرورت ورود جدی‌تر تبلیغات اسلامی به حوزه تربیتی کودک و نوجوان اظهار داشت: رویکرد اخیر این مجموعه، توجه ویژه به تربیت کودکان و نوجوانان و تولید محتوای متناسب با نیازهای این گروه سنی است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی، آموزش و همکاری مجموعه‌های تخصصی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با توجه به راه‌اندازی مرکز تربیت مربی کودک و نوجوان در این مجموعه افزود: در این مسیر از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران در محورهای مختلف استفاده خواهیم کرد تا زمینه ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه فراهم شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر طلاب، مربیان پرورشی و مربیان مهدهای کودک برای فعالیت مؤثر در حوزه تربیت کودک و نوجوان به آموزش‌های تخصصی نیاز دارند، تصریح کرد: در این حوزه با خلأهایی روبه‌رو هستیم و امیدواریم با همراهی کانون پرورش فکری خراسان شمالی، دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برگزار کنیم و با نگاهی ریشه‌ای و عمیق، زمینه اثرگذاری واقعی در تربیت نسل جدید را فراهم آوریم.

حجت‌الاسلام هدایتی بیان کرد: فعالیت در این حوزه ظرافت‌های خاصی دارد و اگر مربی از دانش و مهارت کافی برخوردار نباشد، ممکن است در فرآیند تربیت با مشکلاتی مواجه شود. ازاین‌رو، ضروری است با همفکری و همکاری یکدیگر، دوره‌های آموزشی مناسبی برگزار کنیم و با تربیت نیروهای توانمند، در مناسبت‌های مختلف از ظرفیت آنان بهره ببریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین مجموعه خود را همراه کانون در مسیر تربیت نسل آینده دانست و گفت: هر اقدامی که امروز برای تربیت صحیح کودکان و نوجوانان انجام دهیم، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

وی در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری در برگزاری دوره‌های تربیت مربی، ابراز امیدواری کرد این دوره‌ها از مربیان مهدهای کودک آغاز شود و در ادامه، زمینه گسترش فعالیت‌های مشترک فراهم آید.