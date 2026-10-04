به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پس از اعلام شکایت چند نفر از شاکیان درباره افرادی که با وعده‌های فریبنده مبالغ کلان از آن‌ها در شهرستان ایذه دریافت کرده بودند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و دو متهم اصلی شناسایی شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی مخفیگاه متهمان با هماهنگی قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: متهمان در مواجهه با ادله و مستندات ارائه‌شده از سوی پلیس و شکات، تاکنون به ۹۳ مورد کلاهبرداری با مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.

سردار میرفیضی با بیان اینکه متهمان با وعده‌های فریبنده، اعطای سودهای کلان و دیگر شگردهای فریبکارانه، اقدام به کلاهبرداری از افراد و تحصیل مال نامشروع می‌کردند، گفت: افراد دستگیرشده برای انجام مراحل قانونی پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.