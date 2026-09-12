به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۲ نفره کلاهبرداری در فارس خبر داد و گفت: این افراد با سوءاستفاده از عنوان تاجر بین‌المللی و ادعای فعالیت در بازار سنگ‌های قیمتی، اعتماد شهروندان را جلب کرده و مبالغ هنگفتی از آنها دریافت کرده بودند.

وی افزود: در پی وصول ۲ فقره شکایت درباره کلاهبرداری با ترفند سرمایه‌گذاری در خرید و فروش سنگ‌های قیمتی، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

ادعای سودهای کلان در مزایده‌های خارجی

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد متهمان با تشکیل یک باند ۲ نفره، خود را تاجر و فعال اقتصادی در حوزه سنگ‌های قیمتی معرفی کرده و مدعی بودند در مزایده‌های معتبر یکی از کشورهای عربی حضور دارند و از این طریق سودهای کلان ارزی به دست می‌آورند.

ملکی بیان کرد: اعضای این باند با ارائه وعده‌های فریبنده درباره بازگشت سرمایه و سود قابل توجه، اعتماد ۲ نفر از شهروندان را جلب کرده و در مجموع ۸۰۰ هزار دلار، معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، از آنها دریافت کرده بودند.

وی اضافه کرد: متهمان پس از دریافت وجوه، ارتباط خود را با مالباختگان قطع کرده و متواری شده بودند.

شناسایی مخفیگاه و اعتراف متهمان

فرمانده انتظامی فارس گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

ملکی افزود: متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

وی در پایان به شهروندان هشدار داد: افراد باید در برابر پیشنهادهای وسوسه‌انگیز با وعده سودهای غیرمتعارف در بازارهای خارجی یا سرمایه‌گذاری‌های مشکوک هوشیار باشند و پیش از هرگونه پرداخت وجه، از هویت، اعتبار و صحت فعالیت افراد اطمینان حاصل کنند.