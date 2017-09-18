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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

فرمانده انتظامی مازندران:

۴ میلیارد کلاهبرداری در میاندرود کشف شد

۴ میلیارد کلاهبرداری در میاندرود کشف شد

ساری - فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری دو کلاهبردار که با صدور چک های بلامحل و خرید لوازم یدکی خودرو از شهروندان بیش از چهار میلیارد ریال کلاهبرداری کردند در میاندورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود، مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی یک شرکت توزیع و پخش لوازم یدکی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات اطلاعاتی و بررسی های میدانی و کارشناسی مشخص شد، افرادی تحت پوشش یک شرکت توزیع اقلام و لوازم یدکی خودرو با شگردهای خاص از جمله صدرو چک های بلامحل اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده اند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه این افراد پس از فعالیت مجرمانه متواری و اقدام به فرار کرده بودند، افزود: با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهمان شناسایی و اقدامی غافلگیرانه دستگیر شدند.

سردار میرفیضی با بیان اینکه این افراد در تحقیقات پلیس تاکنون به چهار میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کردند، افزود: مقادیر زیادی چک و اسناد خرید و فروش لوازم یدکی از مخفیگاه متهمان کشف شد . متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند .

کد مطلب 4090639

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