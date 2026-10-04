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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

الله ویسی: ۴۲۹۰ نوآموز در کودکستان‌های ناحیه یک سنندج آموزش می‌بینند

الله ویسی: ۴۲۹۰ نوآموز در کودکستان‌های ناحیه یک سنندج آموزش می‌بینند

سنندج- مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت: امسال چهار هزار و ۲۹۰ نوآموز در کودکستان‌های این ناحیه مسیر رسمی آموزش و تجربه زندگی اجتماعی را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی الله‌ویسی ظهر یکشنبه در آیین نمادین بازگشایی کودکستان‌ها که در کانون دکتر معتمدی سنندج برگزار شد، با اشاره به آغاز هفته ملی کودک اظهار کرد: این هفته با محوریت شعار «کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود و موضوعاتی از جمله کودکان و نوجوانان شهید، خانواده، محیط زیست، بازی، کتاب، کودکان دارای نیازهای ویژه و علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کودکستان نقطه آغاز ورود بسیاری از کودکان به فضای رسمی آموزش است، افزود: کودک در این مرحله علاوه بر یادگیری، نخستین تجربه‌های خود از تعامل با دیگران، حضور در جمع، بازی گروهی و زندگی اجتماعی را به دست می‌آورد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ادامه داد: امسال چهار هزار و ۲۹۰ نوآموز در کودکستان‌های این ناحیه تحت آموزش قرار می‌گیرند و کیفیت محیط آموزشی و نحوه ارتباط مربیان با کودکان در این دوره اهمیت ویژه‌ای دارد.

الله‌ویسی با تأکید بر ضرورت شناخت تفاوت‌های فردی کودکان گفت: هیچ دو کودکی از نظر استعداد، علایق و توانمندی کاملاً مشابه نیستند و برنامه‌های تربیتی باید به گونه‌ای باشد که هر کودک فرصت بروز و تقویت ظرفیت‌های خود را پیدا کند.

وی افزود: ایجاد محیطی شاد، امن و آرام در کودکستان، زمینه مناسبی برای رشد کودکان فراهم می‌کند و مربیان در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با اشاره به مسئولیت سنگین مربیان کودکستان‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت با کودکان نیازمند صبر، دقت و شناخت ویژگی‌های دوران کودکی است و مربیان در واقع نخستین پایه‌های تربیتی نسل آینده را شکل می‌دهند.

الله‌ویسی تصریح کرد: آنچه در کودکستان‌ها شکل می‌گیرد تنها به آموزش چند مهارت محدود نمی‌شود، بلکه تجربه‌های این دوره می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت، روابط اجتماعی و مسیر آینده کودکان اثرگذار باشد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مربیان تأکید کرد و گفت: با همراهی خانواده و مجموعه آموزشی می‌توان محیطی فراهم کرد که کودکان در آن با نشاط و احساس امنیت رشد کنند و «غنچه‌های امروز» به سرمایه‌های توانمند فردای ایران تبدیل شوند.

کد مطلب 6967579

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