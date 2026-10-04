به گزارش خبرنگار مهر، هادی الله‌ویسی ظهر یکشنبه در آیین نمادین بازگشایی کودکستان‌ها که در کانون دکتر معتمدی سنندج برگزار شد، با اشاره به آغاز هفته ملی کودک اظهار کرد: این هفته با محوریت شعار «کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود و موضوعاتی از جمله کودکان و نوجوانان شهید، خانواده، محیط زیست، بازی، کتاب، کودکان دارای نیازهای ویژه و علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کودکستان نقطه آغاز ورود بسیاری از کودکان به فضای رسمی آموزش است، افزود: کودک در این مرحله علاوه بر یادگیری، نخستین تجربه‌های خود از تعامل با دیگران، حضور در جمع، بازی گروهی و زندگی اجتماعی را به دست می‌آورد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ادامه داد: امسال چهار هزار و ۲۹۰ نوآموز در کودکستان‌های این ناحیه تحت آموزش قرار می‌گیرند و کیفیت محیط آموزشی و نحوه ارتباط مربیان با کودکان در این دوره اهمیت ویژه‌ای دارد.

الله‌ویسی با تأکید بر ضرورت شناخت تفاوت‌های فردی کودکان گفت: هیچ دو کودکی از نظر استعداد، علایق و توانمندی کاملاً مشابه نیستند و برنامه‌های تربیتی باید به گونه‌ای باشد که هر کودک فرصت بروز و تقویت ظرفیت‌های خود را پیدا کند.

وی افزود: ایجاد محیطی شاد، امن و آرام در کودکستان، زمینه مناسبی برای رشد کودکان فراهم می‌کند و مربیان در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با اشاره به مسئولیت سنگین مربیان کودکستان‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت با کودکان نیازمند صبر، دقت و شناخت ویژگی‌های دوران کودکی است و مربیان در واقع نخستین پایه‌های تربیتی نسل آینده را شکل می‌دهند.

الله‌ویسی تصریح کرد: آنچه در کودکستان‌ها شکل می‌گیرد تنها به آموزش چند مهارت محدود نمی‌شود، بلکه تجربه‌های این دوره می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت، روابط اجتماعی و مسیر آینده کودکان اثرگذار باشد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مربیان تأکید کرد و گفت: با همراهی خانواده و مجموعه آموزشی می‌توان محیطی فراهم کرد که کودکان در آن با نشاط و احساس امنیت رشد کنند و «غنچه‌های امروز» به سرمایه‌های توانمند فردای ایران تبدیل شوند.