به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر یکشنبه در آیین نمادین بازگشایی کودکستان‌ها که در کانون دکتر معتمدی سنندج برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و هفته ملی کودک اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و مربیان باید در کنار آموزش، زمینه رشد عاطفی و اجتماعی آنان را نیز فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت رفتار مربیان در سال‌های نخست زندگی کودکان افزود: پیش از آنکه مهارت‌ها و دانش‌های مختلف به کودکان آموزش داده شود، باید مفاهیمی همچون مهربانی، انسانیت، دوستی، صلح، آشتی با طبیعت و رفتارهای صحیح اجتماعی در وجود آنان نهادینه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: برخورد و رفتار مربیان می‌تواند آثار ماندگاری در شخصیت کودکان بر جای بگذارد و حتی بر مسیر تحصیلی و زندگی آینده آنان تأثیرگذار باشد.

حسینی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ مرکز پیش‌دبستانی در استان آماده پذیرش کودکان هستند، ادامه داد: امسال کودکان بسیاری نخستین تجربه رسمی خود از حضور در محیط آموزشی را آغاز می‌کنند و این مرحله می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های اجتماعی آنان داشته باشد.

حمایت از خانواده‌ها برای جلوگیری از ترک کودکستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مراکز کودکستانی به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: مشکلات مالی نباید مانعی برای حضور کودکان در دوره پیش‌دبستانی باشد و اگر خانواده‌ای توان پرداخت هزینه‌ها را ندارد، موضوع باید از سوی مدیر مرکز به آموزش و پرورش اعلام شود تا امکان حمایت و مساعدت فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین خواستار جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانواده‌ها شد و افزود: تهیه کاردستی، دست‌سازه و سایر فعالیت‌های مشابه نباید به هزینه‌های اضافی برای خانواده‌ها تبدیل شود و مراکز باید این موضوع را جدی بگیرند.

حسینی با اشاره به جایگاه مربیان کودکستان‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت در این حوزه مسئولیتی حساس و دشوار است و آموزش و پرورش پیگیری مسائل و مشکلات مربیان پیش‌دبستانی، از جمله وضعیت معیشتی آنان را در دستور کار دارد.

وی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته ملی کودک گفت: امیدواریم سال جدید برای کودکان، خانواده‌ها و مربیان همراه با شادی، یادگیری، رشد و تجربه‌های ارزشمند باشد.