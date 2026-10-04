آغاز سال تربیتی ۲۵ هزار نوآموز لرستانی در هزار و ۷۰۰ کودکستان

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری جشن غنچه‌ها در سراسر کشور، ۲۵ هزار نوآموز لرستانی در هزار و ۷۰۰ کودکستان استان، سال تربیتی و یادگیری جدید را آغاز می‌کنند؛ مراکزی که با مشارکت حدود دو هزار مربی، مسئولیت آموزش، پرورش و شکوفایی استعدادهای کودکان را بر عهده دارند.

کودکستان‌ها زیربنای شکل‌گیری هویت نسل آینده

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر جایگاه راهبردی دوره اوان کودکی، کودکستان‌ها را زیربنای شکل‌گیری هویت و پرورش نسل آینده دانست و بر ضرورت تبدیل محیط‌های آموزشی به کانون‌های یادگیری همراه با نشاط، شادی و لذت تأکید کرد.

سید عیسی سهرابی در مراسم جشن غنچه‌ها که در کودکستان گل آفتابگردان خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوره پیش‌دبستانی اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب از آموزش و پرورش به‌عنوان دستگاهی «فراراهبردی» یاد کرده‌اند، دوره اوان کودکی و کودکستان‌ها نیز در بدنه نظام تعلیم و تربیت از جایگاهی فراراهبردی برخوردارند و سیاست‌ها و راهبردهای کلان آموزشی باید متناسب با اهمیت این دوره تنظیم شوند.

وی با بیان اینکه پایه‌های اصلی رشد، تربیت و شکل‌گیری هویت کودکان در سال‌های نخست زندگی شکل می‌گیرد، افزود: یادگیری در کودکستان نباید صرفاً به آموزش محفوظات و پاسخ‌گویی به مربی محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودکان با انگیزه، اشتیاق و لذت، مسیر کشف و یادگیری را تجربه کنند.

تأکید بر لذت‌بخش شدن فرایند یادگیری

سهرابی با اشاره به اهمیت حفظ انگیزه یادگیری در کودکان تصریح کرد: باید به این پرسش توجه کنیم که چرا کودکان پیش از ورود به مدرسه با شور و اشتیاق به دنبال یادگیری هستند، اما گاهی با ورود به محیط‌های آموزشی، این انگیزه و نشاط در آنان کاهش می‌یابد؛ پاسخ این مسئله را باید در فراهم کردن زمینه یادگیری لذت‌بخش و تقویت حس تعلق کودکان به محیط آموزشی جست‌وجو کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در کتاب «مدرسه‌زدگی» درباره ضرورت لذت‌بخش کردن فرایند یادگیری خاطرنشان کرد: کودک باید برای خود یادگیری، کشف و دانایی تلاش کند، نه صرفاً برای کسب نمره یا جلب رضایت دیگران؛ ازاین‌رو، کودکستان و مدرسه باید به محیط‌هایی سرشار از شادی، نشاط و تجربه‌های شیرین یادگیری تبدیل شوند.

تقویت هویت ملی و بومی کودکان

وی تقویت هویت ملی، دینی، اسلامی و بومی‌محلی کودکان را از مأموریت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: یادگیری زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که در خدمت رشد همه‌جانبه شخصیت و تعمیق ابعاد هویتی نوآموزان قرار گیرد؛ رویکردی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سال گذشته حوزه تعلیم و تربیت کودک در لرستان اعلام کرد: در سال گذشته ۸۶ درصد کودکان در دوره اوان کودکی تحت پوشش آموزش و پرورش قرار گرفتند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال تربیتی و تحصیلی جدید نیز حفظ شود.

ساماندهی کودکستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ساماندهی فعالیت کودکستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد و با اشاره به ساماندهی ۹۳۶ فضای آموزشی که پیش‌تر بدون سازوکار مشخص در اختیار افراد و مجموعه‌های مختلف قرار داشت، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر قانونمند کردن و مدیریت بهتر ظرفیت‌های آموزشی استان دانست.

تأکید بر استفاده از محتوای آموزشی تأییدشده

رئیس اداره تعلیم و تربیت آموزش و پرورش لرستان نیز بر ضرورت نظارت بر محتوای آموزشی کودکستان‌ها تأکید کرد و گفت: مؤسسان کودکستان‌ها صرفاً مجاز به استفاده از ۶۵ محتوای تأییدشده از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هستند و رعایت این ضوابط، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و صیانت از فرایند تربیت نوآموزان دارد.

زیبا رضایی الوار با دعوت از خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندان خود در مراکز مجاز اظهار کرد: مشارکت خانواده‌ها در انتخاب کودکستان‌های دارای مجوز و همراهی مستمر با مربیان، زمینه‌ساز رشد بهتر کودکان و بهره‌مندی آنان از فرصت‌های ارزشمند یادگیری در سال‌های آغازین زندگی است.

جشن غنچه‌ها؛ آغاز مسیر تازه یادگیری

برگزاری جشن غنچه‌ها فرصتی برای آغاز مسیر تازه تربیت و یادگیری نوآموزان است؛ مسیری که با همراهی خانواده‌ها، تلاش مربیان و برنامه‌ریزی هدفمند نظام آموزشی می‌تواند به شکوفایی استعدادها، تقویت هویت و پرورش نسلی خلاق، بانشاط و برخوردار از مهارت‌های زندگی منجر شود.