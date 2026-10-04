کتاب «قهرمان مخفی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «قهرمان مخفی» تلاش دارد زندگی شهید حاج عماد مغنیه را از دوران کودکی تا لحظه شهادت، با زبانی متناسب با مخاطب کودک و نوجوان روایت کند روایتی از کودکی که مسیر زندگی‌اش او را به یکی از چهره‌های شناخته‌شده جبهه مقاومت تبدیل کرد.

انتشار این کتاب با هدف آشنایی نسل کودک و نوجوان با زندگی، شخصیت و مجاهدت‌های شهدای مقاومت و گسترش ادبیات کودک و نوجوان در این حوزه انجام شده است.

انتشارات چُغُک در مجموعه آثار خود توجه ویژه‌ای به روایت زندگی شهدا برای مخاطب کودک و نوجوان دارد و «قهرمان مخفی» را نیز در همین مسیر منتشر کرده است.

کتاب «قهرمان مخفی» از این پس در دسترس علاقه‌مندان و خانواده‌ها قرار دارد تا داستان زندگی حاج رضوان، این‌بار برای نسل کودک و نوجوان روایت شود.