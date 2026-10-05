به گزارش خبرنگار مهر، جهان، شهید سید حسن نصرالله را با صلابت بیانیه‌ها، هیبت سخنرانی‌های شورانگیز و مدیریت مُدبرانه جبهه مقاومت می‌شناسد؛ اسطوره‌ای تکرارنشدنی در عرصه سیاست و مبارزه. اما در وَرای سنگر جهاد و سیاست، مردی زندگی با روحی سرشار از عاطفه، ایمان و مهر پدری می‌کرد.

مؤسسه انتشارات امیرکبیر، کتاب «خاطراتی از پدرم» ترجمه فارسی اثر خواندنی «ذکریاتی مع أبی» به قلم سید محمدمهدی نصرالله (فرزند شهید سید حسن نصرالله) را روانه بازار نشر کرده است. اثری که پرده از ابعاد مغفول، عاطفی و خانوادگی این رهبر بزرگ برمی‌دارد و الگوپذیری از زیست مؤمنانه و تربیتی او را برای نسل امروز ممکن می‌سازد.

بُشری صاحبی مترجم کتاب«خاطراتی از پدرم» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد تازه این اثر گفت: این اثر که به همت انتشارات امیرکبیر منتشر شده، در واقع ترجمه کتاب «ذکریاتی مع أبی» نوشته سید محمدمهدی نصرالله، فرزند ارجمند شهید است. این اثر شامل خاطرات صمیمی و ناگفته ایشان با پدر بزرگوارشان است. ویژگی شاخص کتاب این است که بیش از بعد سیاسیِ شناخته‌شده شهید سید حسن نصرالله به‌عنوان دبیرکل حزب‌الله، به ابعاد خانوادگی، عاطفی و ایمانی ایشان می‌پردازد. همان‌طور که سید محمدمهدی نصرالله در مقدمه کتاب نیز اشاره کرده‌اند، تلاش اصلی این اثر شناساندن ابعاد نادیده شخصیت والای سید حسن نصرالله است. این رویکرد دیدگاهی کاملاً تازه و ملموس از این شخصیت بزرگ، الهام‌بخش و تکرارنشدنی به مخاطب می‌دهد و از جهت الگوگیری در ساحت خانواده و روابط شخصی، بسیار ارزشمند و کارگشاست.

صاحبی با اشاره به فرآیند ترجمه اثر و ویژگی‌های ادبی متن اصلی از زبان فرزند شهید، بیان کرد: متن عربی کتاب نثری فوق‌العاده روان، دلنشین و شیوا داشت. از منظر نگارشی، کتاب بسیار خوش‌خوان است و همین ویژگی باعث شد که من در تمام طول فرایند ترجمه، از خواندن و بازآفرینی متن به زبان فارسی لذت ببرم. کلمات با صمیمیت و عشقی فرزندانه به رشته تحریر درآمده‌اند که بی‌واسطه بر دل می‌نشیند.

مترجم کتاب «خاطراتی از پدرم» از همزمان شدن ترجمه این اثر با روزهای تلخ شهادت رهبر شهید، اظهار داشت: دردناک‌ترین و سخت‌ترین بخش کار دقیقاً در مرحله ویرایش نهایی رخ داد. من کل فرایند ترجمه متن را پیش از واقعه شهادت آقا (رهبر شهید) به پایان رسانده بودم و طبیعتاً در طول متن با دقت و حساسیت فراوان، عبارات «حفظه‌الله» را برای رهبر عزیزم به کار برده بودم، اما پس از شهادت جانسوز ایشان، وقتی برای ویرایش نهایی به متن بازگشتم، ناچار بودم تمام آن واژه‌ها را به عباراتی چون «قدس‌الله نفسه الزکیه» تغییر دهم. ویرایش این عبارات و مواجهه با حقیقت فقدان ایشان، بی‌نهایت سخت و دردناک بود.

صاحبی در پایان افزود: همنشینی با این اثر برای من تجربه‌ای معنوی و بسیار شیرین بود و امیدوارم خواندن آن نیز برای مخاطبان گرامی دلنشین، اثرگذار و راه‌گشا باشد.