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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

پنجمین شماره فصلنامه تخصصی کیان ایران به چاپ رسید

پنجمین شماره فصلنامه تخصصی کیان ایران به چاپ رسید

در این شماره از فصلنامه کیان ایران به آغاز جنگ رمضان، پیامدها و بازتاب‌های این جنگ پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین شماره فصلنامه کیان ایران؛ فصلنامه تخصصی دفاع مقدس و مطالعات نظامی و راهبردی به صاحب امتیازی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه درچهار بخش پژوهش‌های جنگ ایران و عراق، مسائل نظامی و راهبردی، اسناد جنگ ایران و عراق و بخش «یاد شهدا» به رشته تحریر درآمد.

در بخش پژوهش‌های جنگ ایران و عراق به مباحث مهمی همچون پیشینه رویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس، 2800 حمله رژیم عراق به خارک در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آزادسازی خرمشهر؛ تبدیل پیروزی عملیاتی به موفقیت راهبردی پرداخته شده است.

در بخش مسائل نظامی و راهبردی به عنوان مهم‌ترین و پر حجم‌ترین بخش این فصلنامه؛ مسائل و مباحث مهمی همچون: فرسایش در جنگ مدرن و فرامدرن، تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین رویدادهای ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم، بازدارندگی تمدنی، حفظ هویت و اراده ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم، جنگ اراده‌ها؛ مقاومت نیروهای مسلح و ملت در پرتو گفتمان رهبری، آینده نظم منطقه‌ای پس از تحولات نظامی در غرب آسیا، پایان هژمونی آمریکا و تثبیت هژمونی ایران در خلیج فارس و ... مورد بررسی و پردازش قرار گرفته است. زمینه‌ها و آغاز جنگ رمضان و بازتاب‌ها و پیامدهای این جنگ با توجه به اینکه هنوز در جریان این جنگ بویژه در بعد اقتصادی و بعضا نظامی آن به سر می‌بریم؛ از جمله بخش‌ها و مطالب جذاب و به روز این شماره فصلنامه کیان ایران می‌باشد.

سومین بخش این فصلنامه «اسناد جنگ ایران و عراق» می‌باشد. سه مبحث: اقدامی بی‌مانند در تاریخ جنگ(تصمیم‌گیری در مورد ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر)، ویژگی‌های شهید حسن باقری و نقش وی در عملیات بزرگ بیت المقدس و مبحث مقاومت به جای عقب نشینی در عملیات فتح المبین، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش آخر این فصلنامه نیز تحت ذیل عنوانی به نام: «به یاد معماران امنیت ملی و دفاعی ایران» ، نقش سرداران شهید جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ شهیدان: غلامعلی رشید، محمد باقری، حسین سلامی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبد الرحیم موسوی و دیپلمات شهید ایران؛ سید کمال خرازی در معماری امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 6967011
زهرا اسكندری

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