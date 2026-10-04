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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

زارع: کنگره ۲۰۰۰ شهید بوشهر به یک جریان فرهنگی در کشور تبدیل شود

زارع: کنگره ۲۰۰۰ شهید بوشهر به یک جریان فرهنگی در کشور تبدیل شود

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان باید به یک جریان فرهنگی ماندگار برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر با قدردانی از تلاش اعضای ستاد و کمیته‌های تخصصی این رویداد اظهار کرد: کنگره شهدای استان بوشهر یک برنامه فرهنگی معمولی نیست، بلکه مأموریتی ملی، فرهنگی و تاریخی برای پاسداشت حماسه شهدا و ترویج مکتب آنان است.

وی با اشاره به جایگاه مردم بوشهر در مقاطع حساس تاریخ کشور افزود: مردم این استان در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی ایران کارنامه‌ای درخشان دارند و سابقه افتخارآمیز آنان از مقابله با استعمار و تجاوز بیگانگان تا دوران هشت سال دفاع مقدس، بیانگر وفاداری این مردم به اسلام، ایران و ارزش‌های ملی و دینی است.

زارع ادامه داد: بخش مهمی از نسل نوجوان و جوان امروز دوران جبهه و جهاد را تجربه نکرده است و باید به‌درستی با این واقعیت آشنا شود که امنیت، استقلال و آرامش امروز کشور حاصل چه فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی است.

استاندار بوشهر گفت: مهم‌ترین پیام و دستاورد سومین کنگره شهدای استان باید ایجاد پیوند میان این سرمایه عظیم تاریخی و نسل جدید باشد و برنامه‌های کنگره باید زمینه بازشناسی ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان را فراهم کند.

زارع: کنگره ۲۰۰۰ شهید بوشهر به یک جریان فرهنگی در کشور تبدیل شود

همه ظرفیت‌های استان برای برگزاری کنگره بسیج شود

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای برگزاری این رویداد بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، فرمانداران، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بخشداران، شهرداران و دهیاران باید با هماهنگی کامل، ظرفیت‌های خود را برای برگزاری باشکوه و پشتیبانی از این رویداد ماندگار به کار گیرند.

زارع بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و ظرفیت‌های اجتماعی را نیز ضروری دانست و افزود: برای معرفی مؤثر سیره و مرام شهدا باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی و جوانان، اصحاب رسانه، هنرمندان و فضای مجازی به شکل هدفمند و مطلوب استفاده شود.

استاندار بوشهر همچنین تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران را از محورهای اساسی این کنگره دانست و خاطرنشان کرد: تجلیل شایسته از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید در صدر برنامه‌های کنگره قرار داشته باشد.

وی تأکید کرد: سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر باید به یک حرکت جریان‌ساز فرهنگی در سطح استان و کشور تبدیل شود و انتظار می‌رود با همدلی و همکاری همه مجموعه‌ها، برنامه‌هایی وزین و رویدادی در شأن نام و جایگاه شهدای والامقام استان برگزار شود.

کد مطلب 6967648

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