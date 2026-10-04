زارع: کنگره ۲۰۰۰ شهید بوشهر به یک جریان فرهنگی در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر با قدردانی از تلاش اعضای ستاد و کمیته‌های تخصصی این رویداد اظهار کرد: کنگره شهدای استان بوشهر یک برنامه فرهنگی معمولی نیست، بلکه مأموریتی ملی، فرهنگی و تاریخی برای پاسداشت حماسه شهدا و ترویج مکتب آنان است.

وی با اشاره به جایگاه مردم بوشهر در مقاطع حساس تاریخ کشور افزود: مردم این استان در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی ایران کارنامه‌ای درخشان دارند و سابقه افتخارآمیز آنان از مقابله با استعمار و تجاوز بیگانگان تا دوران هشت سال دفاع مقدس، بیانگر وفاداری این مردم به اسلام، ایران و ارزش‌های ملی و دینی است.

زارع ادامه داد: بخش مهمی از نسل نوجوان و جوان امروز دوران جبهه و جهاد را تجربه نکرده است و باید به‌درستی با این واقعیت آشنا شود که امنیت، استقلال و آرامش امروز کشور حاصل چه فداکاری‌ها و ایثارگری‌هایی است.

استاندار بوشهر گفت: مهم‌ترین پیام و دستاورد سومین کنگره شهدای استان باید ایجاد پیوند میان این سرمایه عظیم تاریخی و نسل جدید باشد و برنامه‌های کنگره باید زمینه بازشناسی ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان را فراهم کند.

همه ظرفیت‌های استان برای برگزاری کنگره بسیج شود

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای برگزاری این رویداد بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، فرمانداران، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بخشداران، شهرداران و دهیاران باید با هماهنگی کامل، ظرفیت‌های خود را برای برگزاری باشکوه و پشتیبانی از این رویداد ماندگار به کار گیرند.

زارع بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و ظرفیت‌های اجتماعی را نیز ضروری دانست و افزود: برای معرفی مؤثر سیره و مرام شهدا باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی و جوانان، اصحاب رسانه، هنرمندان و فضای مجازی به شکل هدفمند و مطلوب استفاده شود.

استاندار بوشهر همچنین تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران را از محورهای اساسی این کنگره دانست و خاطرنشان کرد: تجلیل شایسته از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید در صدر برنامه‌های کنگره قرار داشته باشد.

وی تأکید کرد: سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر باید به یک حرکت جریان‌ساز فرهنگی در سطح استان و کشور تبدیل شود و انتظار می‌رود با همدلی و همکاری همه مجموعه‌ها، برنامه‌هایی وزین و رویدادی در شأن نام و جایگاه شهدای والامقام استان برگزار شود.