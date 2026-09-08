به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح سه شنبه در نشست با کارگروه شهدای جهاد با اشاره به نقش بیبدیل جهاد کشاورزی در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس حماسههای بزرگی خلق کرد.
مسئول کمیته برگزاری مراسمات و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر با بیان اینکه رزمندگان جهادگر در پشت فرمان لودرها و بولدوزرها، سنگر و خاکریز میساختند تا رزمندگان اسلام پشت آنها قرار بگیرند، افزود: این سنگر سازان بی سنگر هم در جبهه نبرد و هم در پشت جبههها، در زمینه محرومیتزدایی در کشور و به ویژه در استان بوشهر خدمات ارزندهای انجام دادند.
سردار دشتی با اشاره به اینکه پلهای خیبر و بعثت از شاهکارهای ماندگار جهاد سازندگی در دوران جنگ است، تأکید کرد: این روحیه جهادی باید به نسلهای بعد منتقل شود.
مسئول کمیته برگزاری مراسمات و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر، با تأکید بر جایگاه رفیع جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس، گفت: سنگر سازان بی سنگر جهاد، امروز نیز در خط مقدم محرومیتزدایی و خودکفایی کشور قرار دارند و ترویج این فرهنگ جهادی، یکی از اهداف اصلی کنگره است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای کشاورزی استان بوشهر، اظهار داشت: در این کنگره به دنبال این هستیم که پیوند بین فرهنگ ایثار و شهادت با عرصه تولید و خودکفایی را به تصویر بکشیم.
مسئول کمیته برگزاری مراسمات و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: تلاش شده تا روایت شهدا، به ویژه شهدای جهادگر و سنگر ساز، در قالب فیلم، کتاب و نمایشهای میدانی برای نسل امروز ملموس شود.
وی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که نسل جوان بداند امروز امنیت غذایی و استقلال کشور مرهون چه مجاهدتهایی است.
سردار دشتی با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به مردم به نیابت از شهدا، گفت: امیدواریم با عنایت شهدا، این رویداد بزرگ بتواند گامی مؤثر در جهت نهادینهسازی فرهنگ ایثار و جهاد در جامعه بردارد.
کنگره ملی شهدا، فرصتی برای وصل کردن تجارب دیروز به ظرفیتهای امروز و رویش دوباره امید در نسل جوان است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در نشست با کارگروه شهدای جهاد با اشاره به نقش بیبدیل جهادگران در عملیاتهای دفاع مقدس و رتبه اول بوشهر در تعداد رزمنده نسبت به جمعیت، از برنامهریزی برای مستندسازی کامل میراث «سنگر سازان بی سنگر» خبر داد و گفت: کنگره ملی شهدا، فرصتی برای وصل کردن تجارب دیروز به ظرفیتهای امروز و رویش دوباره امید در نسل جوان است.
مرتضی بحرانی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در دفاع مقدس گفت: استان بوشهر در دفاع مقدس رتبه اول تعداد حضور رزمنده نسبت به جمعیت را دارد و نقش گروههای مهندسی رزمی جهاد سازندگی در عملیاتهای کلیدی مثل فتحالمبین، بیتالمقدس، والفجر، خیبر و کربلای چهار و پنج، انکارناپذیر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برنامههای پیشبینیشده گفت: مراسم تجلیل از پیشکسوتان جبهه و شهادت، همایش سنگر سازان بی سنگر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان جهادگر، غبارروبی قبور شهدا، روایت یک سنگر ساز برای نسل امروز، نشستهای صمیمی پیشکسوتان با همکاران جوان از جمله برنامههای پیشبینیشده جهاد کشاورزی استان بوشهر است.
هیچ کمبودی برای تولید محتوای فاخر در تراز ملی احساس نمیکنیم
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر نیز در نشست کارگروه شهدای جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی، با اشاره به جایگاه رفیع جهادگران شهید در تداوم امنیت غذایی و پشتیبانی از جبهههای جنگ، از شکلگیری یک زیرساخت بینظیر برای این دوره از کنگره خبر داد و بر نقش محوری کارگروه جهاد در خلق روایتهای ماندگار تأکید کرد.
مهراب کیانی تصریح کرد: در جهاد کشاورزی، هیچ کمبودی برای تولید محتوای فاخر در تراز ملی احساس نمیکنیم، این عقبه ارزشمند، نه تنها به ما در احیای حماسههای فراموششده یاری میرساند، بلکه الگویی برای سایر کارگروههاست تا با تکیه بر اسناد و مدارک، از سطحینگری پرهیز کرده و روایتهای عمیق و مستندی را به نسل آینده منتقل کنند.
وی با تأکید بر لزوم تمایز کارگروه جهاد در سومین کنگره، افزود: جهادگران سهمی انکارناپذیر در پیروزیهای دفاع مقدس داشتند. جهاد تنها یک نهاد اقتصادی نیست؛ بلکه مدرسه بزرگ ایثار و مقاومت است و شهدای آن، سرمایههای اجتماعی این مرزوبوم به شمار میروند.
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با ابراز امیدواری نسبت به رقم خوردن یک اتفاق بزرگ در کارگروه شهدای جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: ما با استناد به این پشتوانه غنی آرشیوی و همراهی پیشکسوتان این عرصه، هیچ نگرانی از بابت کیفیت تولیدات کارگروه جهاد نداریم و انشاءالله با همت تمام اعضا، این کارگروه به یکی از قویترین ارکان سومین کنگره ملی سرداران و امیران استان بوشهر تبدیل خواهد شد و دین خود را به جامعه بزرگ جهاد و شهدای گرانقدر آن ادا خواهد کرد.
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