به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر و جنگ رمضان، بر ضرورت بهره‌گیری از پیام انسان‌ساز نهضت حسینی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای نهضت حسینی، اظهار داشت: محرم، نهضت حسینی و عاشورا صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز و الهام‌بخش برای همه نسل‌هاست که پیام عزت، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حق را به بشریت منتقل می‌کند.

استاندار بوشهر امضای تفاهمنامه پایان جنگ و مخاصمه بین رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور آمریکا را یک رویداد بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ کشور توصیف کرد و از صبر، استقامت و وحدت ملت ایران در دفاع از منافع و عزت ملی قدردانی کرد.

زارع با تبریک این رویداد مهم به ملت بزرگ ایران و مردم مقاوم استان، افزود: از همه مردم، رزمندگان، خانواده های شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی، دیپلماتیک و اجرایی که در حفظ منافع ملی نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه پایان درگیری و جنگ فرصتی تازه برای توسعه، آبادانی و پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، تصریح کرد: در این مقطع حساس، حفظ وحدت ملی، همدلی اجتماعی و پرهیز از اختلافات بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

استاندار بوشهر با تشکر از اقدامات و خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه امام صادق، فرمانداران و اداره کل حفظ آثار در ماه های اخیر در تکریم شهدا و خانواده های آنان و با اشاره به برگزاری کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر، گفت: این کنگره از مهم‌ترین مناسبت‌های پیش روست که باید در شأن شهدای والامقام و به شایسته‌ترین شکل ممکن برگزار شود.

زارع با تأکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها و تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در برگزاری این کنگره، خاطرنشان کرد: نمونه آن موسسه پیام آزادگان است که امروز گزارش خوبی ارائه کرد. این کنگره، ابعاد ملی و حتی انعکاس بین‌المللی خواهد داشت و نباید در برگزاری با کیفیت آن غفلت شود.