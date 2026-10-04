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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

۸۰۰ هزار مترمربع از معابر ساری آسفالت می‌شود

۸۰۰ هزار مترمربع از معابر ساری آسفالت می‌شود

ساری- فرماندار ساری از اجرای طرح گسترده بهسازی معابر شهری خبر داد و گفت: در قالب این طرح، طی سه ماه آینده ۸۰۰ هزار مترمربع از معابر شهر آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات شهری در ساری اظهار کرد: بهسازی معابر و رفع مشکلات موجود در سطح شهر از مطالبات مهم شهروندان است و در همین راستا برنامه‌ریزی برای اجرای گسترده عملیات آسفالت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه تدوین‌شده، طی سه ماه آینده عملیات آسفالت ۸۰۰ هزار مترمربع از معابر شهری ساری انجام خواهد شد و تلاش می‌شود این اقدام با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیاز مناطق مختلف شهر به اجرا برسد.

فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه ارتقای خدمات شهری تنها به وضعیت معابر محدود نمی‌شود، تصریح کرد: ساماندهی فرآیندهای مرتبط با نظافت، رفت‌وروب، شست‌وشوی معابر و جمع‌آوری و انتقال پسماند نیز به صورت همزمان دنبال خواهد شد.

اسکندرنیا با اشاره به وجود ۶۱ دستگاه خودروی فعال در حوزه خدمات شهری ساری گفت: ساماندهی و مدیریت این ظرفیت با هدف افزایش بهره‌وری ناوگان و ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان در حال پیگیری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار یک هزار سطل زباله در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: جانمایی این تجهیزات بر اساس نیاز مناطق و با هدف افزایش دسترسی شهروندان و بهبود وضعیت جمع‌آوری پسماند انجام می‌شود.

فرماندار مرکز مازندران در ادامه بر ضرورت توجه به وضعیت شغلی و رفاهی پاکبانان تأکید کرد و گفت: پاکبانان از نیروهای مؤثر در حفظ پاکیزگی و نظم شهری هستند و موضوعاتی از جمله پرداخت حقوق، تأمین لباس کار، مسائل بهداشتی و درمانی و همچنین تسهیل رفت‌وآمد آنان باید از سوی پیمانکاران با جدیت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده با هدف ایجاد تغییر محسوس در کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرا می‌شود و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های مرتبط و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در تحقق این برنامه خواهد داشت.

کد مطلب 6967674

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