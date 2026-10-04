به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات شهری در ساری اظهار کرد: بهسازی معابر و رفع مشکلات موجود در سطح شهر از مطالبات مهم شهروندان است و در همین راستا برنامه‌ریزی برای اجرای گسترده عملیات آسفالت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه تدوین‌شده، طی سه ماه آینده عملیات آسفالت ۸۰۰ هزار مترمربع از معابر شهری ساری انجام خواهد شد و تلاش می‌شود این اقدام با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیاز مناطق مختلف شهر به اجرا برسد.

فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه ارتقای خدمات شهری تنها به وضعیت معابر محدود نمی‌شود، تصریح کرد: ساماندهی فرآیندهای مرتبط با نظافت، رفت‌وروب، شست‌وشوی معابر و جمع‌آوری و انتقال پسماند نیز به صورت همزمان دنبال خواهد شد.

اسکندرنیا با اشاره به وجود ۶۱ دستگاه خودروی فعال در حوزه خدمات شهری ساری گفت: ساماندهی و مدیریت این ظرفیت با هدف افزایش بهره‌وری ناوگان و ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان در حال پیگیری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار یک هزار سطل زباله در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: جانمایی این تجهیزات بر اساس نیاز مناطق و با هدف افزایش دسترسی شهروندان و بهبود وضعیت جمع‌آوری پسماند انجام می‌شود.

فرماندار مرکز مازندران در ادامه بر ضرورت توجه به وضعیت شغلی و رفاهی پاکبانان تأکید کرد و گفت: پاکبانان از نیروهای مؤثر در حفظ پاکیزگی و نظم شهری هستند و موضوعاتی از جمله پرداخت حقوق، تأمین لباس کار، مسائل بهداشتی و درمانی و همچنین تسهیل رفت‌وآمد آنان باید از سوی پیمانکاران با جدیت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده با هدف ایجاد تغییر محسوس در کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرا می‌شود و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های مرتبط و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در تحقق این برنامه خواهد داشت.