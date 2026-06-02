پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر سه شنبه در دیدار چهره به چهره با بیش از ۸۰ نفر از شهروندان مرکز استان، مسائل شخصی، اجتماعی و عمرانی آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
فرماندار ساری در این دیدار تأکید کرد: ملاقاتهای مردمی به صورت مستمر پایش خواهد شد تا نتیجه عملکرد دستگاههای اجرایی در قبال مطالبات شهروندان بررسی و تمهیدات لازم برای حل مشکلات اندیشیده شود.
در این نشست، دهیاری معترض به روند عزل خود با استناد به ماده ۵۳ قانون، خواستار بررسی مجدد پرونده شد که فرماندار دستور پیگیری قانونی موضوع را صادر کرد. یک شهروند نیز مشکل ۱۵ ساله ملکی در خیابان بعثت را مطرح و از ادعاهای جعلی مالکیت گلایه کرد.
مردم روستاهای گرزمون، عیسیخندق، گرجیپل، اسبوکلا و آکند نیز دغدغههایی نظیر آسفالت معابر، برقرسانی به دامداری و اراضی کشاورزی، الحاق به بافت شهری و احداث آببندان را مطرح کردند.
در حوزه اشتغال و معیشت، یک جوان ۲۱ ساله خواستار تسهیلات اشتغالزایی شد، بانوی کارشناس کشاورزی درخواست شغل متناسب با تخصص خود را مطرح کرد و فردی دیگر خواستار ودیعه مسکن شد.
نظر شما