به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا بعدازظهر سهشنبه در حاشیه ملاقات مردمی در مسجد امام محمدباقر (ع) منطقه ششصد دستگاه ساری، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر تابع قانون هستند و هر تصمیمی که از سوی وزارت کشور ابلاغ شود، باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه فرمانداری در انتظار ابلاغ مصوبه وزارت کشور است، افزود: این موضوع در جلسات مختلف بررسی و درباره آن تصمیمگیری شده و پس از ابلاغ رسمی، فرمانداری میتواند در چارچوب قانون درباره وضعیت شورای اسلامی شهر و شهرداری ساری اقدام کند.
سرپرست فرمانداری ساری درباره احتمال انحلال شورای اسلامی شهر نیز گفت: در این زمینه قانون تکلیف را مشخص کرده است و هرجا قانون وظیفهای بر عهده ما گذاشته باشد، موظف به اجرای آن هستیم.
اسکندرنیا با اشاره به تغییرات پیدرپی در مدیریت شهرداری ساری، ادامه داد: انتخاب هفت شهردار در یک دوره فعالیت شورای شهر، نشاندهنده ناکارآمدی است و نمیتوان اجازه داد مدیریت شهری در چنین شرایطی بدون تعیین تکلیف باقی بماند.
وی تصریح کرد: موضوع انحلال شورا در مقطعی از سوی فرمانداری مطرح شد، اما اکنون تصمیمگیری در این خصوص بر عهده وزارت کشور است و فرمانداری نیز خود را ملزم به تبعیت از قانون و تصمیمات ابلاغی وزیر کشور میداند.
سرپرست فرمانداری ساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدود پنج ماه فعالیتش در این فرمانداری، بر نقش ملاقاتهای مردمی و میز خدمت در شناسایی مسائل و مطالبات شهروندان تأکید کرد.
اسکندرنیا گفت: بخشی از مشکلات مردم در جریان همین دیدارها قابل رسیدگی و حل است و مواردی که نیازمند پیگیری دستگاههای مختلف باشد نیز تا حصول نتیجه دنبال میشود.
وی افزود: این دیدارها علاوه بر شناسایی مسائل واقعی شهروندان، میتواند در تصمیمگیریهای مدیریتی، برنامهریزی بودجهای، پیشبینی اعتبارات و حضور میدانی مدیران برای رفع مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.
اسکندرنیا همچنین با اشاره به خسارتهای ناشی از سیلاب و طوفان اخیر در شهرستان ساری اظهار کرد: در جریان این حادثه حدود یک هزار و ۱۳۰ هکتار از اراضی آسیب دید و شماری از روستاها نیز متحمل خسارت شدند.
وی شدت طوفان را قابل توجه دانست و گفت: سرعت وزش باد در زمان وقوع این سامانه به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و میزان بارندگی نیز حدود ۶۲ تا ۶۳ میلیمتر ثبت شد.
سرپرست فرمانداری ساری میزان برآورد اولیه خسارتهای مالی ناشی از این حادثه را حدود یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون خسارت ۷۸ نفر پرداخت شده است.
وی ادامه داد: روز گذشته نیز مبلغ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت بحران و صندوق خسارت دولت برای جبران خسارتهای ناشی از این حادثه اختصاص یافت.
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