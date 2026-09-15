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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیلاب و طوفان در ساری؛ شهردار معرفی می‌شود

خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیلاب و طوفان در ساری؛ شهردار معرفی می‌شود

ساری- سرپرست فرمانداری ساری گفت: در جریان حادثه سیل و طوفان حدود یک هزار و ۱۳۰ هکتار از اراضی آسیب دید و در مجموع هزار میلیارد تومان به شهرستان خسارت زد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه ملاقات مردمی در مسجد امام محمدباقر (ع) منطقه ششصد دستگاه ساری، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر تابع قانون هستند و هر تصمیمی که از سوی وزارت کشور ابلاغ شود، باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه فرمانداری در انتظار ابلاغ مصوبه وزارت کشور است، افزود: این موضوع در جلسات مختلف بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شده و پس از ابلاغ رسمی، فرمانداری می‌تواند در چارچوب قانون درباره وضعیت شورای اسلامی شهر و شهرداری ساری اقدام کند.

سرپرست فرمانداری ساری درباره احتمال انحلال شورای اسلامی شهر نیز گفت: در این زمینه قانون تکلیف را مشخص کرده است و هرجا قانون وظیفه‌ای بر عهده ما گذاشته باشد، موظف به اجرای آن هستیم.

اسکندرنیا با اشاره به تغییرات پی‌درپی در مدیریت شهرداری ساری، ادامه داد: انتخاب هفت شهردار در یک دوره فعالیت شورای شهر، نشان‌دهنده ناکارآمدی است و نمی‌توان اجازه داد مدیریت شهری در چنین شرایطی بدون تعیین تکلیف باقی بماند.

وی تصریح کرد: موضوع انحلال شورا در مقطعی از سوی فرمانداری مطرح شد، اما اکنون تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده وزارت کشور است و فرمانداری نیز خود را ملزم به تبعیت از قانون و تصمیمات ابلاغی وزیر کشور می‌داند.

سرپرست فرمانداری ساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدود پنج ماه فعالیتش در این فرمانداری، بر نقش ملاقات‌های مردمی و میز خدمت در شناسایی مسائل و مطالبات شهروندان تأکید کرد.

اسکندرنیا گفت: بخشی از مشکلات مردم در جریان همین دیدارها قابل رسیدگی و حل است و مواردی که نیازمند پیگیری دستگاه‌های مختلف باشد نیز تا حصول نتیجه دنبال می‌شود.

وی افزود: این دیدارها علاوه بر شناسایی مسائل واقعی شهروندان، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی بودجه‌ای، پیش‌بینی اعتبارات و حضور میدانی مدیران برای رفع مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.

اسکندرنیا همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب و طوفان اخیر در شهرستان ساری اظهار کرد: در جریان این حادثه حدود یک هزار و ۱۳۰ هکتار از اراضی آسیب دید و شماری از روستاها نیز متحمل خسارت شدند.

وی شدت طوفان را قابل توجه دانست و گفت: سرعت وزش باد در زمان وقوع این سامانه به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و میزان بارندگی نیز حدود ۶۲ تا ۶۳ میلی‌متر ثبت شد.

سرپرست فرمانداری ساری میزان برآورد اولیه خسارت‌های مالی ناشی از این حادثه را حدود یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون خسارت ۷۸ نفر پرداخت شده است.

وی ادامه داد: روز گذشته نیز مبلغ یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت بحران و صندوق خسارت دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از این حادثه اختصاص یافت.

کد مطلب 6948010

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