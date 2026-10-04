جایگزینی بیش از ۳.۵ میلیون تن ذرت با منابع خوراکی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خمیس‌آبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان در حرکت به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور، گفت: در این رویکرد، مسئله باید از مزرعه شناسایی شود، برای آن راهکار پژوهشی ارائه شود و پس از رسیدن به فناوری، نتیجه در اختیار بهره‌بردار و کشاورز قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری اجلاس سراسری رؤسای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات، ارائه دستاوردها و آشنایی مدیران با اقدامات انجام‌شده در مراکز و مؤسسات مختلف است.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای این مؤسسه در برنامه هفتم توسعه و ضرورت کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی اظهار کرد: یکی از راهبردهای مؤسسه، کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و افزایش بهره‌وری از نهاده‌هاست.

وی ادامه داد: استفاده از علوفه‌های کم‌آب‌بر و همچنین منابع خوراکی داخلی با ارزش غذایی پایین‌تر، از طریق فرآوری و مکمل‌سازی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان از این منابع به‌عنوان جایگزین بخشی از نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا استفاده کرد.

خمیس‌آبادی گفت: در یکی از اقدامات انجام‌شده، امکان جایگزینی تا ۱۵ درصد کنجاله کاملینا به جای سویا در خوراک دام و طیور فراهم شده است. همچنین با استفاده از پسماندهای کشاورزی، ضایعات و پسماندهای کشتارگاهی و سایر نهاده‌های تولید داخل، ظرفیت جایگزینی بیش از ۳.۵ میلیون تن ذرت ایجاد شده است.

تعیین ارزش غذایی منابع خوراکی تولید داخل

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تدوین جداول احتیاجات غذایی و تعیین ارزش مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور کشور را از دیگر اقدامات مهم این مؤسسه عنوان کرد و گفت: در گذشته ارزش غذایی مواد خوراکی و جیره‌نویسی دام و طیور عمدتاً بر اساس جداول خارجی انجام می‌شد، در حالی که ارزش غذایی مواد خوراکی تولیدشده در داخل کشور لزوماً با مقادیر درج‌شده در این جداول یکسان نبود.

وی افزود: در این طرح، ارزش غذایی مواد خوراکی تولید داخل، از جمله ضایعات و پسماندهای کشاورزی، ضایعات کشتارگاهی و نهاده‌های دامی تولیدشده در کشور، تعیین شده و اطلاعات حاصل برای استفاده در جیره غذایی دام‌ها و طیور مختلف مورد توجه قرار گرفته است. خمیس‌آبادی اظهار کرد: استفاده از این اطلاعات می‌تواند به افزایش بهره‌وری از نهاده‌های دامی در تغذیه دام و طیور کمک کند.

خمیس‌آبادی با اشاره به هزینه بالای نهاده‌های دامی گفت: یکی دیگر از دستاوردهای مهم مؤسسه، تولید خوراک کامل، بلوک‌های کامل و خوراک TMR از ضایعات و پسماندهای کشاورزی و سایر خوراک‌های داخلی کم‌ارزش‌تر، از طریق فرآوری و مکمل‌سازی است.

وی افزود: این محصولات می‌توانند بخشی از نهاده‌های وارداتی را جایگزین کرده و در نتیجه هزینه خوراک در واحدهای دامپروری را کاهش دهند و در حال حاضر نیز چند شرکت در کشور وارد عرصه تولید این محصولات شده‌اند.

کوتاه‌شدن مسیر انتقال دانش از مزرعه تا دامدار

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور یکی از گلوگاه‌های سنتی انتقال دانش را فاصله میان تولید یافته‌های پژوهشی و رسیدن آن به دامدار و کشاورز دانست و گفت: با رویکرد مسئله‌محوری، تلاش شده است مسائل مستقیماً از دامدار و مزرعه شناسایی و راهکار آن در مؤسسه تحقیقاتی ارائه شود؛ موضوعی که مسیر انتقال دانش تولیدشده به عرصه را کوتاه‌تر کرده است.

وی استفاده از ظرفیت «محقق‌مروجان ارشد» و «محققان معین» را از دیگر ابزارهای تسریع انتقال دانش عنوان کرد و افزود: با استفاده از این ظرفیت و همکاری همکاران بخش تحقیقات علوم دامی در استان‌ها، تلاش می‌شود یافته‌های جدید در کوتاه‌ترین زمان در اختیار دامداران و کشاورزان قرار گیرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور درباره خروجی اجلاس برای تبدیل دستاوردهای پژوهشی به برنامه‌های اجرایی بخش تولید گفت: یکی از اهداف اجلاس، یافتن راهکارهایی برای تسریع در انتقال دستاوردهای مؤسسات تحقیقاتی سازمان تات به کشاورزان و دامداران است.