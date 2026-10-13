۱۶ کشور در نمایشگاه دام و طیور ایران حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تشریح جزئیات برگزاری نمایشگاه صنعت دام، طیور و صنایع وابسته، شعار راهبردی امسال این رویداد را «هم‌افزایی برای ارتقای امنیت غذایی و تاب‌آوری ملی» اعلام کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و ضرورت توجه به تأمین امنیت غذایی، به‌ویژه در دوران بحران، اظهار کرد: با وجود چالش‌های جدی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمبود نقدینگی ناشی از عملکرد شبکه بانکی، صنعت دام و طیور نیازمند تحول در تأمین مالی و مدیریت زنجیره تأمین است. از همین‌رو، محور اصلی برنامه‌های امسال نمایشگاه، بر موضوع «تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار» متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های جانبی نمایشگاه به‌صورت روزشمار تخصصی تدوین شده‌اند، افزود: روز اول به «سلامت تغذیه و امنیت زیستی»، روز دوم به «فناوری و نوآوری»، روز سوم به «تجارت، تعاملات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری» و روز چهارم به «کیفیت تولید و بهره‌وری» اختصاص یافته است. از مشارکت‌کنندگان خواسته‌ایم تا با بهره‌گیری از این نام‌گذاری‌ها، دستاوردهای خود را در حوزه‌های هوشمندسازی، هوش مصنوعی، مکمل‌ها و کنسانتره‌ها ارائه دهند.

رشد مشارکت‌ها و حمایت از دانش‌بنیان‌ها

موافق قدیری با بیان اینکه ۵۰ شرکت دانش‌بنیان داخلی در نمایشگاه حضور خواهند داشت، گفت: امسال شاهد رشد ۷۵ درصدی مشارکت‌کنندگان داخلی و رشد ۱۰۰ درصدی در بخش خارجی بوده‌ایم که در شرایط تحریم‌های ظالمانه، نشان از پویایی و ظرفیت بالای این صنعت دارد. همچنین در اقدامی حمایتی، فضای نمایشگاهی به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از حضور ۱۶ کشور در نمایشگاه امسال خبر داد و افزود: تسهیلگری برای حضور ۱۷ هیئت تجاری متشکل از ۱۰۳ نفر خارجی و ۲۸۰ نفر از مدیران کارخانه‌های خوراک دام و مرغداران سراسر کشور، از دیگر برنامه‌های راهبردی ما است.

این مسئول صنفی با تأکید بر اهمیت انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص برای آینده صنعت دام و طیور تصریح کرد: برگزاری ۱۰ پنل تخصصی و فراهم‌سازی شرایط برای تورهای بازدید دانشجویان و دانش‌آموزان دانشکده‌های کشاورزی، از اولویت‌های نمایشگاه است تا این صنعت بتواند از پتانسیل‌های علمی برای بهبود فرآیندهای تولید و بهره‌وری استفاده کند.

تکیه بر هم‌افزایی برای حل چالش‌های تولید

موافق قدیری در ادامه تشریح برنامه‌های این نمایشگاه، با تأکید بر لزوم عبور از رویکردهای سنتی در حل چالش‌های صنعت، اظهار کرد: در نمایشگاه امسال، برای تمامی زیرشاخه‌های صنعت دام و طیور، از جمله بخش ماشین‌آلات، پنل‌های تخصصی ویژه‌ای طراحی شده است که مدیریت آن‌ها بر عهده تشکل‌های تخصصی همان حوزه خواهد بود. هدف ما این است که با حضور مدیران دولتی، اساتید برجسته دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی، مسائل و چالش‌ها به صورت عمیق کالبدشکافی شده و به راهکارهای عملیاتی برسیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولین رویداد تخصصی نوآوری در صنعت دام و طیور اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف ایجاد پل ارتباطی میان صاحبان ایده، استارت‌آپ‌ها، محققان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طراحی شده است. سال گذشته، بیش از ۳۰۰ طرح نوآورانه در یک رقابت فشرده ارزیابی شدند که در نهایت ۱۰ طرح برگزیده معرفی شدند.

پویش ملی «تأمین مالی»؛ حلقه مفقوده تولید

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به آغاز پویش ملی تأمین مالی از یک ماه پیش، این موضوع را حیاتی‌ترین چالش فعلی صنعت دام و طیور دانست و افزود: تاکنون بیش از ۳۰ بانک در این پویش مشارکت فعال داشته‌اند. در نمایشگاه امسال، غرفه‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های اصلی کشور تدارک دیده شده است تا مسائل و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان به‌طور مستقیم با نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و بررسی شود.

این مسئول صنفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که حضور ۱۶ کشور خارجی در نمایشگاه با چه اهدافی است، گفت: فروش محصولات، معرفی خدمات فناورانه و جذب سرمایه و نیز واردات از طریق این کشورها از جمله اهداف حضور این شرکت‌های خارجی در نمایشگاه دام و طیور است.

گفتنی است، در نمایشگاه امسال ۱۶ کشور از چین، آلمان، اسپانیا، هلند، هند، دانمارک، روسیه، قزاقستان، ایتالیا، آرژانتین، ترکیه، اوکراین، عمان، امارات متحده عربی، مالزی و برزیل حضور خواهند داشت.