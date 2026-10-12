۱۲۶ هزار تن محموله خوراک دام و طیور وارد بندر چابهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کشتی حامل نهاده دامی با مجموع وزن ۱۲۶ هزار تن شامل کنجاله سویا و ذرت دامی، در راستای تأمین نیازهای استراتژیک صنعت دام و طیور کشور، به‌طور همزمان در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفتند.

سیامک سرابندی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: ورود این محمولات به بندری استراتژیک همچون چابهار، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در تبدیل شدن به قطب اصلی تبادلات تجاری در جنوب شرق کشور است.

وی افزود: این محموله‌ها برای تامین نیازهای صنعت دام و طیور کشور به‌صورت حمل یکسره به مقاصد اعلامی از سوی دفتر مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ارسال خواهند شد.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی بندر شهید بهشتی چابهار افزود: تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و لجستیکی بندر شهید بهشتی چابهار، گامی حیاتی در راستای تسهیل ورود محموله‌های عظیم خوراک دام و طیور به کشور است.

وی ادامه داد: توسعه این زیرساخت‌ها نه‌تنها سرعت عملیات را افزایش می‌دهد، بلکه امکان پذیرش حجم بسیار بیشتری از محموله‌های ذخایر استراتژیک را در آینده فراهم خواهد کرد.