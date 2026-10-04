به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی ملی المپیک امروز (یکشنبه 12 مهر) محل برگزاری مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در هر دو بخش مردان و زنان بود.

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی بابل، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز، نفت و گاز گچساران و صنعت مس رفسنجان ١٢ تیمی هستند که فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردان را برگزار می کنند. این فصل از رقابت ها در بخش بانوان هم با حضور 10 تیم استقلال تهران، آکادمی سحر، پالایش نفت آبادان، گروه بهمن، قهوه باتسام مشهد، ستاد گاز تهران، آکادمی بسکتبال نیکا، آکادمی پیشرو، KWC تهران و فولاد مبارکه سپاهان برگزار خواهد شد.

لیگ برتر بسکتبال مردان در فصل جدید از 30 مهر آغاز می شود و 8 آبان هم زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بانوان است.



بر اساس قرعه کشی انجام شده، برنامه هفته اول لیگ برتر بسکتبال مردان و زنان به این شرح مشخص شد:

لیگ برتر مردان

*مس رفسنجان -مهگل البرز

*طبیعت اسلامشهر -نفت و گاز گچساران

*شهرداری گرگان -رعد پدافند هوایی بابل

*گلنور اصفهان -نفت زاگرس جنوبی

*کاله آمل -پاس کردستان

*نفت آبادان - استقلال تهران

لیگ برتر زنان

*قهوه باتسام مشهد - پیشرو تهران

*فولاد مبارکه سپاهان - نفت آبادان

*ستاد گاز تهران - گروه بهمن

*استقلال تهران - KWC تهران

*آکادمی بسکتبال نیکا -آکادمی بسکتبال سحر