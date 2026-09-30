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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

لیگ برتر بسکتبال مردان و زنان ۱۲ مهر قرعه کشی می شود 

لیگ برتر بسکتبال مردان و زنان ۱۲ مهر قرعه کشی می شود 

با اعلام سازمان لیگ بسکتبال، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در هر دو بخش مردان و زنان ۱۲ مهر برگزار خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در هر دو بخش مردان و زنان، یکشنبه ۱۲ مهر به صورت همزمان برگزار می شود.

این مراسم از ساعت ۱۴ در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک آغاز می شود.

برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردان ۱۲ تیم به صورت رسمی اعلام آمادگی کرده اند. لیگ برتر بانوان هم با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6963688

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