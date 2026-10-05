به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شهامت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع آب اظهار کرد: در بازه زمانی تعیین‌شده، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای مدیریت منابع آبی انجام گرفت و در بخش منابع آب زیرزمینی، عملکرد استان از اهداف پیش‌بینی‌شده فراتر رفت.

وی افزود: بر اساس برنامه باید ۳۷ میلیون مترمکعب عملکرد در حوزه منابع آب زیرزمینی ثبت می‌شد، اما با اقداماتی از جمله اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، نصب ۴۸۰ کنتور هوشمند و انسداد ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز، عملکرد استان به ۶۶ میلیون مترمکعب رسید.

فاصله عملکرد آب‌های سطحی با هدف برنامه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آب سطحی گفت: عملکرد استان در این بخش حدود ۱۳ میلیون مترمکعب بوده است، در حالی که هدف‌گذاری برنامه ۲۱ میلیون مترمکعب تعیین شده بود.

شهامت با تأکید بر ضرورت پیگیری بیشتر در این بخش، افزود: برای جبران فاصله موجود میان عملکرد و هدف برنامه، باید اقدامات و پیگیری‌های دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری دنبال شود.

ضرورت مستندسازی دقیق عملکرد آبخیزداری

وی همچنین به نقش منابع طبیعی در مدیریت منابع آب و اجرای طرح‌های آبخیزداری اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، عملکرد بخش منابع طبیعی فراتر از پیش‌بینی ۲۸ میلیون مترمکعبی برنامه بوده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در برخی پروژه‌ها، آمارهای اولیه مربوط به نفوذ آب بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب اعلام شده که لازم است این آمارها در گزارش نهایی به صورت کمی، دقیق و مستند ارائه شود.

آغاز زودهنگام بارش‌های پاییزی

شهامت با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی استان نیز اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌ها، بارش‌های پاییزی که پیش‌بینی می‌شد از آبان‌ماه آغاز شود، از مهرماه شروع شده است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان بارش‌ها در پاییز بیش از نرمال و در زمستان در محدوده نرمال باشد که لازم است دستگاه‌های اجرایی متناسب با این شرایط برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشند.

لزوم ارائه گزارش یک‌ساله مدیریت کم‌آبی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت پیگیری تعهدات دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت تنش آبی تأکید کرد و گفت: گزارش عملکرد یک‌ساله حوزه کم‌آبی باید به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شود.

شهامت افزود: در صورت وجود کاستی یا نیاز به منابع بیشتر، باید اعتبارات و حمایت‌های لازم پیش از تبدیل شدن مسائل موجود به بحران تأمین شود.

آبیاری ۳۵۰ هکتار فضای سبز با آب غیرشرب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش مصرف آب شرب در فضای سبز شهری گفت: کهگیلویه و بویراحمد جزو نخستین استان‌هایی است که طرح تفکیک آب شرب از آب فضای سبز را در شهرهای استان عملیاتی کرده است.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰ هکتار فضای سبز شهری استان با استفاده از آب غیرشرب آبیاری می‌شود که این اقدام گامی مهم در حفظ منابع آب شرب و مدیریت پایدار مصرف آب در شهرها محسوب می‌شود.