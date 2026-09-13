مدیر امروز باید نگهبان منابع و منافع آیندگان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر یکشنبه در نشست تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه آب، نفت و نیروی انسانی برخوردار است و نیروهای توانمند این استان در جای‌جای کشور در عرصه‌های مختلف مدیریتی، نظامی و اجرایی مشغول خدمت هستند.

وی با قدردانی از تعامل مجموعه آب منطقه‌ای با دستگاه‌های اجرایی استان، افزود: بخش قابل توجهی از موفقیت‌ها حاصل تعامل میان دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی بدنه کارشناسی است و این رویکرد باید در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت توجه به مبانی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: مدیریت در یک نظام ولایی و مکتبی، صرفاً به معنای اداره مجموعه نیست، بلکه مدیر باید خود را امانت‌دار منابع و امکاناتی بداند که برای مدت محدودی در اختیار او قرار گرفته است.

شهامت ادامه داد: بازه خدمت زمان زیادی نیست و آغاز و پایان آن نیز همیشه در اختیار مدیر نیست؛ بنابراین هر ثانیه از این فرصت باید برای خدمت به مردم و تکمیل وظایف استفاده شود.

«مدیر امروز، نگهبان فردا»

وی با بیان اینکه مدیران نباید منابع موجود را صرفاً متعلق به دوران مدیریت خود بدانند، گفت: مدیر امروز باید نگهبان فردا باشد؛ یعنی اگر منابع و اختیاراتی در اختیار ما قرار گرفته، باید نسبت به آیندگان امانت‌دار باشیم و تصمیم‌های امروز را با نگاه به آینده اتخاذ کنیم.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آبی را از مهم‌ترین مأموریت‌های مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای دانست و افزود: برخی پروژه‌ها سال‌هاست در استان وجود دارند و با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و اهمیت آنها، باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

شهامت از دشت غربی، آب چهارشهر، طرح آبرسانی به دشت‌های خان‌احمد و سامانه‌های انتقال آب به عنوان طرح‌های مهم استان نام برد و گفت: مردم اثرگذاری پروژه را در ابتدا و انتهای آن می‌بینند و انتظار دارند طرح‌هایی که برای آنها منابع هزینه شده، به نتیجه برسد.

وی با اشاره به طرح آبیاری اراضی کشاورزی استان بیان کرد: موضوع آبیاری حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند نقش مهمی در معیشت مردم و توسعه اقتصادی استان داشته باشد.

پروژه‌های آبی باید به نتیجه برسند

شهامت با قدردانی از حمایت‌های وزیر نیرو و پیگیری‌های اسلام قدمی مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای و یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: امیدواریم با این حمایت‌ها و پیگیری‌ها، پروژه‌های کلیدی حوزه آب استان هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت سامانه‌های انتقال آب، گفت: برخی طرح‌ها در دوره‌های گذشته با پیشرفت فیزیکی اندک یا حتی بدون پیشرفت وارد مراحل جدید شدند و اکنون باید تلاش شود روند اجرای آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه موضوع آب برای آینده استان اهمیت حیاتی دارد، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آبی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف استان باشد.

خشکسالی باید به برنامه تبدیل شود

شهامت در بخش دیگری از سخنان خود، خشکسالی و افت سطح آب‌های زیرزمینی را از مهم‌ترین نشانه‌هایی دانست که باید مورد توجه مدیران حوزه آب قرار گیرد.

وی گفت: مدیر خوب حوزه آب باید نشانه‌های خشکسالی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و تغییرات منابع را به برنامه تبدیل کند و تصمیم‌های مدیریتی را بر اساس واقعیت‌های موجود و پیش‌بینی آینده اتخاذ کند.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت توجه به شبکه‌های توزیع آب تأکید کرد و افزود: شبکه توزیع استان نسبت به بسیاری از استان‌ها جوان‌تر است، اما همین موضوع نباید موجب غفلت از نگهداری، توسعه و تخصیص اعتبار برای این بخش شود.

خدمت به مردم باید بی‌منت باشد

شهامت با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه خدمتگزاری در میان مدیران، به شعری از سعدی اشاره کرد و گفت: «طریقت به جز خدمت خلق نیست» و مدیران باید بدانند جایگاه مدیریتی زمانی ارزشمند است که به خدمت واقعی به مردم منجر شود.

وی افزود: مدیر می‌تواند جایگاه و مسئولیت بالایی داشته باشد، اما در عین حال باید متواضع باشد و صدای مردم، کارشناسان و همکاران خود را بشنود.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های حوزه آب، خطاب به کارکنان و کارشناسان این مجموعه گفت: نقد کنید، مشورت بدهید و در کنار مدیران باشید؛ هیچ مدیری به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل را حل کند.

وی بیان کرد: کارشناسان باید بدانند ظرفیت خدمت برای آنها فراهم است و هر فرد می‌تواند به اندازه توان خود برای نظام جمهوری اسلامی و ارتقای کیفیت زندگی مردم گام بردارد.

شهامت در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی، تخصص، مشورت و پیگیری مستمر، پروژه‌های کلیدی آب استان به نتیجه برسد و اقدامات انجام‌شده در این حوزه، زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه کهگیلویه و بویراحمد را فراهم کند.